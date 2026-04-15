به گزارش خبرگزاری مهر، الهنظر شهبخش صبح چهارشنبه در نشست شورای معاونان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: شهرستانها موظفاند بازدیدهای میدانی را بهصورت هفتگی انجام دهند و گزارشهای مستند شامل تصاویر و مستندات را به ادارهکل ارائه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: فقط ارسال گزارش از مرکز استان کافی نیست و همه شهرستانها باید روند اجرای طرح، میزان رضایت مردم، وضعیت فروشگاههای طرف قرارداد و مشکلات احتمالی را بهصورت منظم ثبت و اعلام کنند.
شهبخش همچنین بر ضرورت حضور فعال ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میدان تأکید و بیان کرد: نظارت بر نحوه عرضه کالا، رعایت قیمت مصوب و عملکرد فروشگاهها باید دقیق، مستمر و قابل استناد باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از جلسه به اهمیت تکمیل ترکیب مراجع حل اختلاف اشاره کرد و افزود: اعضایی که سه جلسه متوالی غیبت داشته باشند از ترکیب هیأتها کنار گذاشته میشوند و شهرستانها موظفاند عضویت جایگزین را معرفی کنند.
وی با بیان اینکه گزارشدهی درباره فعالیت تعاونیها باید مستمر باشد، گفت: نظارت بر تعاونیهای مسکن و پیگیری تشکیل اتاق تعاون در زابل، ایرانشهر و چابهار در دستور کار قرار دارد.
