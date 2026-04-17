۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

فیدان: توسعه‌طلبی تل‌آویو عامل بی‌ثباتی منطقه است

وزیر امور خارجه ترکیه، توسعه طلبی رژیم صهیونیستی را عامل بی ثباتی منطقه غرب آسیا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا گفت: در شمال، جنگ روسیه و اوکراین به یک بحران ساختاری تبدیل شده و بر کل جهان تأثیر گذاشته است.

وی افزود: در جنوب، توسعه طلبی اسرائیل کل منطقه را به سوی هرج‌ومرج و بی‌ثباتی کشانده است.

وزیر امور خارجه ترکیه خاطرنشان کرد: ترکیه یکی از معدود کشورهایی است که می‌تواند در بحران‌های منطقه‌ای نقش میانجی ایفا کند. باید بر نقاط مشترک تمرکز و در عین حال وحدت و حاکمیت کشورها حفظ شود.

فیدان گفت: نظام بین‌المللی کنونی دیگر قادر به حل مشکلات جهانی نیست.

    • IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      قطع روابط اقتصادی و نظامی و دیپلماتیک را انجام دهید فقط حرف نزنید
    • m s IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      تمام فتنه ها به چهار جا ختم میشود یهود یهود یهود اسراییل
      • کاربرجدید IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
        گل گفتی لعنت بر یهود حسود و فتنه گر

