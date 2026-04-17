به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا گفت: در شمال، جنگ روسیه و اوکراین به یک بحران ساختاری تبدیل شده و بر کل جهان تأثیر گذاشته است.
وی افزود: در جنوب، توسعه طلبی اسرائیل کل منطقه را به سوی هرجومرج و بیثباتی کشانده است.
وزیر امور خارجه ترکیه خاطرنشان کرد: ترکیه یکی از معدود کشورهایی است که میتواند در بحرانهای منطقهای نقش میانجی ایفا کند. باید بر نقاط مشترک تمرکز و در عین حال وحدت و حاکمیت کشورها حفظ شود.
فیدان گفت: نظام بینالمللی کنونی دیگر قادر به حل مشکلات جهانی نیست.
