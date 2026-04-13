فیدان خبر داد: نقش مخرب تل آویو در مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفت که طرفین ایرانی و آمریکایی بر سر یک موضوع مهم توافق دارند و آن نیاز به آتش‌بس برای هر دو طرف است.

وی با اشاره به نقش «مخرب و اخلال‌گر» رژیم صهیونیستی در این رابطه گفت که نباید این نقش را در هرگونه آتش‌بس، مذاکره و پایان جنگ نادیده بگیریم.

فیدان افزود که هیئت‌های طرفین ایرانی و آمریکایی در حال حاضر به کشورهای خود بازگشته‌اند تا آنچه را که در طول مذاکرات در اسلام‌آباد ارائه، مطرح و بررسی شده است، ارزیابی کنند.

این وزیر ترک افزودکه برخی کشورها، مانند انگلیس و فرانسه، قبلاً پیشنهاد ایجاد مکانیزمی برای تضمین آزادی ناوبری در تنگه هرمز از طریق «ایجاد یک نیروی دریایی چندملیتی» را داده بودند. اما ایجاد چنین نیرویی به ویژه در سایه ادامه جنگ و عدم دستیابی به توافق، با مشکلات و موانع زیادی روبرو است.

فیدان با انتقاد از طرح ترامپ برای محاصره دریایی تنگه هرمز گفت: بسیاری از بسته شدن تنگه هرمز متضرر می‌شوند، مانند اتحادیه اروپا، چین، هند و کشورهای جنوب شرق آسیا، و کشورهایی که به تأمین نفت از خلیج فارس وابسته هستند. بنابراین این کشورها باید در فرمول حل بحران تنگه هرمز مشارکت داشته باشند.