۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

فیدان خبر داد: نقش مخرب تل آویو در مذاکرات ایران و آمریکا

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به شکست مذاکرات آتش بس بین ایران و آمریکا گفت که رژیم صهیونیستی نقش مخربی در پیشبرد این مذاکرات داشت. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفت که طرفین ایرانی و آمریکایی بر سر یک موضوع مهم توافق دارند و آن نیاز به آتش‌بس برای هر دو طرف است.

وی با اشاره به نقش «مخرب و اخلال‌گر» رژیم صهیونیستی در این رابطه گفت که نباید این نقش را در هرگونه آتش‌بس، مذاکره و پایان جنگ نادیده بگیریم.

فیدان افزود که هیئت‌های طرفین ایرانی و آمریکایی در حال حاضر به کشورهای خود بازگشته‌اند تا آنچه را که در طول مذاکرات در اسلام‌آباد ارائه، مطرح و بررسی شده است، ارزیابی کنند.

این وزیر ترک افزودکه برخی کشورها، مانند انگلیس و فرانسه، قبلاً پیشنهاد ایجاد مکانیزمی برای تضمین آزادی ناوبری در تنگه هرمز از طریق «ایجاد یک نیروی دریایی چندملیتی» را داده بودند. اما ایجاد چنین نیرویی به ویژه در سایه ادامه جنگ و عدم دستیابی به توافق، با مشکلات و موانع زیادی روبرو است.

فیدان با انتقاد از طرح ترامپ برای محاصره دریایی تنگه هرمز گفت: بسیاری از بسته شدن تنگه هرمز متضرر می‌شوند، مانند اتحادیه اروپا، چین، هند و کشورهای جنوب شرق آسیا، و کشورهایی که به تأمین نفت از خلیج فارس وابسته هستند. بنابراین این کشورها باید در فرمول حل بحران تنگه هرمز مشارکت داشته باشند.

    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      نیروی دریایی و نیروی هوایی متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار تجاوز و حمله به ایران در جنگ 40 روزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اروپا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم.

