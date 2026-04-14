۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه گفتگوی تلفنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در خصوص آخرین تحولات منطقه ای و مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام آباد پاکستان به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد.

خبر تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

