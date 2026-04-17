۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

اورژانس تهران: زلزله ۴.۱ ریشتری بومهن تا این لحظه مصدوم نداشته است

پردیس- سخنگوی اورژانس تهران گفت: زلزله ۴.۱ ریشتری بومهن-پردیس تا این لحظه مصدومیتی نداشته و وضعیت پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی،بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع زمین‌لرزه ۴.۱ ریشتری در منطقه بومهن پردیس گفت: بر اساس ارزیابی‌های اولیه و گزارش تیم‌های عملیاتی اورژانس در مناطق زلزله‌زده، تاکنون هیچ مورد مصدومیتی ناشی از این زلزله ثبت نشده است.

وی افزود: نیروهای اورژانس بلافاصله پس از وقوع زلزله به حالت آماده‌باش درآمدند و گشت‌های امدادی در مناطق مختلف حضور یافته‌اند، اما خوشبختانه حادثه‌ای برای شهروندان رخ نداده است.

سخنگوی اورژانس تهران از مردم خواست آرامش خود را حفظ کرده و اخبار را فقط از منابع رسمی دنبال کنند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها