اورژانس تهران: زلزله ۴.۱ ریشتری بومهن تا این لحظه مصدوم نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی،بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع زمینلرزه ۴.۱ ریشتری در منطقه بومهن پردیس گفت: بر اساس ارزیابیهای اولیه و گزارش تیمهای عملیاتی اورژانس در مناطق زلزلهزده، تاکنون هیچ مورد مصدومیتی ناشی از این زلزله ثبت نشده است.
وی افزود: نیروهای اورژانس بلافاصله پس از وقوع زلزله به حالت آمادهباش درآمدند و گشتهای امدادی در مناطق مختلف حضور یافتهاند، اما خوشبختانه حادثهای برای شهروندان رخ نداده است.
سخنگوی اورژانس تهران از مردم خواست آرامش خود را حفظ کرده و اخبار را فقط از منابع رسمی دنبال کنند.
