به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود نبویان نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، توضیحاتی درباره وضعیت تردد کشتیهای تجاری در تنگه هرمز ارائه کرد.
وی اعلام کرد با توجه به تحولات اخیر منطقه، مقرر شده است عبور برخی کشتیها با اخذ عوارض و انجام هماهنگیهای لازم صورت گیرد.
این مقام پارلمانی همچنین به برخی گزارشها و ادعاهای منتشرشده درباره محدودیتهای دریایی اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود، چند نفتکش ایرانی طی روزهای گذشته از مسیر یادشده عبور کردهاند و روند تردد آنها بدون اختلال انجام شده است.
وی تأکید کرد ارزیابی دقیق شرایط دریایی نیازمند استناد به اطلاعات رسمی و گزارشهای تخصصی نهادهای مسئول در حوزه کشتیرانی است.
نظر شما