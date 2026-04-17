۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

توضیحات نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره تردد از تنگه هرمز

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیحاتی تازه، به وضعیت عبور کشتی‌ها و شرایط تردد تجاری از تنگه هرمز اشاره کرد و گفت از کشتی های عبوری عوارض می گیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود نبویان نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، توضیحاتی درباره وضعیت تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ارائه کرد.

وی اعلام کرد با توجه به تحولات اخیر منطقه، مقرر شده است عبور برخی کشتی‌ها با اخذ عوارض و انجام هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.

این مقام پارلمانی همچنین به برخی گزارش‌ها و ادعاهای منتشرشده درباره محدودیت‌های دریایی اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود، چند نفتکش ایرانی طی روزهای گذشته از مسیر یادشده عبور کرده‌اند و روند تردد آن‌ها بدون اختلال انجام شده است.

وی تأکید کرد ارزیابی دقیق شرایط دریایی نیازمند استناد به اطلاعات رسمی و گزارش‌های تخصصی نهادهای مسئول در حوزه کشتیرانی است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • فریدون IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      کنترل تنگه هرمز حق مسلم ایران است ایرانیان فراموش نکنند که در لحظات بحرانی این تنگه چگونه کمک کرد تا پوزه دشمن را به خاک بمالد آکنون هر چه داریم از این تنگه است پس تا آخرین نفر و آخرین نفس باید مدافع این نعمت باشی نگذارید پای اجنبی به این تنگه برسد
    • IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      چرا از بعضی از کشتیها عوارض می گیرید از همه عوارض بگیرید چین و روسیه را مستثنی نکنید
    • IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      توجیهات شروع شد
    • IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      از اعلام آزادی تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استقبال نمی کنیم
    • IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      و این در حالی است که ترامپ حرف تکرار خودش را در مورد ایران هنوز هم و باز هم تکرار می کند
    • IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است اسرائیل جنایتکار 100 درصد فقط با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار به ایران تجاوز و حمله کرده است و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی امریکا جنایتکار مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کنند. زمان اخراج نیرو‌های امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند
    • IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      آفرین بدون عوارض اجازه عبور ندهید . مرجع مجوز عبور هم سپاه شجاع و غیور و البته با امر و دستور اقا جان سید مجتبی خامنه ای عالیست. لبیک یا خامنه ای ❤
    • IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      ترامپ جانی قاتل خوشحال شد با بازشدن تنگه پایین آمدن قیمت نفت.عجب انتقامی ا ز ترامپ گرفتیم
    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      از اعلام آزادی تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استقبال نمی کنیم اورانیوم غنی شده به خارج کشور منتقل نخواهد شد. مذاکره در اسلام آباد پاکستان هم مانند مذاکره عمان،رم و ژنو به نفع ایران نبوده است

