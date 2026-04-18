نتایج یک نظرسنجی درباره عملکرد ترامپ در تجاوز به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پلیتیکو نتایج یک نظرسنجی جدید را منتشر کرد که نشان می دهد افکار عمومی آمریکا از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورشان در جنگ با ایران رضایت نداشته و این اقدام تجاوزکارانه را «به نفع آمریکا» نیز نمی‌ دانند.

پلیتیکو در گزارشی نوشت: تنها ۱۵ درصد از آمریکایی‌ ها می‌ گویند ترامپ به اهداف خود در جنگ (تجاوز علیه ایران) دست یافته است، در حالی که ۲۵ درصد دیگر می‌ گویند که معتقدند او به اهداف خود دست خواهد یافت اما هنوز به این هدف نرسیده است.

در ادامه این گزارش اضافه شده است: تقریباً از هر ۱۰ نفر، ۴ نفر (۴۰ درصد) معتقدند که ترامپ هرگز به اهداف خود نخواهد رسید یا اصلا هدفی ندارد. همچنین؛ بیش از یک سوم از رأی‌ دهندگان (بیش از 33 درصد) به ترامپ گفتند که او هیچ برنامه‌ای ندارد.

گزارش پلیتیکو در ادامه افزود: ۴۵ درصد از رأی‌ دهندگان به ترامپ نیز می‌ گویند که او به اهداف خود دست نیافته است. اکثر پاسخ‌ دهندگان در این نظرسنجی هم می‌ گویند که این جنگ به نفع مردم آمریکا نیست و اکثریت مردم هنوز مطمئن نیستند که رئیس جمهور اصلا اهداف روشنی داشته باشد.