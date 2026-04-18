۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

نتایج یک نظرسنجی درباره عملکرد ترامپ در تجاوز به ایران

پلیتیکو نتایج یک نظرسنجی جدید را درباره عملکرد ترامپ در تجاوز به ایران چنین منتشر کرد: اکثر پاسخ‌ دهندگان می‌گویند که این جنگ به نفع مردم آمریکا نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پلیتیکو نتایج یک نظرسنجی جدید را منتشر کرد که نشان می دهد افکار عمومی آمریکا از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورشان در جنگ با ایران رضایت نداشته و این اقدام تجاوزکارانه را «به نفع آمریکا» نیز نمی‌ دانند.

پلیتیکو در گزارشی نوشت: تنها ۱۵ درصد از آمریکایی‌ ها می‌ گویند ترامپ به اهداف خود در جنگ (تجاوز علیه ایران) دست یافته است، در حالی که ۲۵ درصد دیگر می‌ گویند که معتقدند او به اهداف خود دست خواهد یافت اما هنوز به این هدف نرسیده است.

در ادامه این گزارش اضافه شده است: تقریباً از هر ۱۰ نفر، ۴ نفر (۴۰ درصد) معتقدند که ترامپ هرگز به اهداف خود نخواهد رسید یا اصلا هدفی ندارد. همچنین؛ بیش از یک سوم از رأی‌ دهندگان (بیش از 33 درصد) به ترامپ گفتند که او هیچ برنامه‌ای ندارد.

گزارش پلیتیکو در ادامه افزود: ۴۵ درصد از رأی‌ دهندگان به ترامپ نیز می‌ گویند که او به اهداف خود دست نیافته است. اکثر پاسخ‌ دهندگان در این نظرسنجی هم می‌ گویند که این جنگ به نفع مردم آمریکا نیست و اکثریت مردم هنوز مطمئن نیستند که رئیس جمهور اصلا اهداف روشنی داشته باشد.

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      این یعنی اکثر مردم آمریکا مخالف این جنگ هستند .
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      بمب اتمی را بسازید از ان پی تی خارج شوید مذاکره با امریکا را رد کنید تا گورش را کم کند از منطقه خلیج فارس ازاله شود فکر اینکه ایران بمب اتمی داشته باشد حال امریکا اسرائیل را خراب میکند به وحشت می اندازد اگر واقعا داشته باشید نمیتوانند جنایات بمبارانها قتل عامهای روزانه در غزه لبنان سوریه و اطراف را ادامه دهند آتش بر سر مردم بی پناه اطراف فلسطین اشغالی بریزند که دم دستشان و راحت است. خفقان میگیرند دست پایشان را جمع میکنند تا بعدها چه تصمیمات خفن در مورد صهیونیستها گرفته شود !
    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      جنگ غیر قانونی ،غیراخلاقی وغیر انسانی نتیجه خوبی نداره
    • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      ترامپ عین پیرکفتارهای لاشخورهمیشه گرسنه هستش که دنبال لاشه های پسمانده خورده شیرها پلنگهاست! طمعش بی پایان سیرمونی نداره سیرتش حیوانی محضه ذره ای از ادب احترام انسانیت نوعدوستی بویی نبرده !
    • IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      فقط بریدن سر این خوک ذره ای دل مردم را خنک میکند

