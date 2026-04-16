به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج اساتید کشور، در بیانیه اساتید بسیجی هزار کانون و دفتر بسیج اساتید در دانشگاههای سراسر کشور که روز چهارشنبه انتشار یافت، آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ» (سوره آل عمران، آیه ۱۳۹)
ملت بزرگ ایران و جامعه نخبگانی و دانشگاهی بار دیگر در آزمونی بزرگ و بعثتی تاریخساز ثابت کردند که هیچ محاصره، تهدید و اهانتی نمیتواند اراده جمعی آنها را برای دفاع از اسلام، حاکمیت ملی و کرامت انسانی متزلزل نماید. جنگ تحمیلی سوم که با ادعای پیروزی سریع از سوی کاخ سفید آغاز شد، در عمل به بنبستی راهبردی برای آمریکا و متحدانش انجامید. اکنون که سکوت در صحنه نبرد برقرار است، اما مذاکرات مستقیم در اسلامآباد به دلیل زیادهخواهیهای واشنگتن به نتیجه نرسیده، ترامپ کودک کش و جنایتکار برای پوشش شکست خود در میدان نظامی و دیپلماسی، دست به اقدامات یأسآمیزی زده تا افکار عمومی را بار دیگر به انحراف بکشاند: از محاصره دریایی بنادر ایران گرفته تا توهین بیسابقه به رهبر کاتولیکهای جهان.
اساتید بسیجی هزار کانون و دفتر بسیج اساتید در دانشگاههای سراسر کشور ضمن محکومیت قاطع این اقدامات، نکات زیر را مورد تاکید قرار میدهند:
۱) محاصره دریایی ایران توسط آمریکا، یک اقدام قلدرمابانه و ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق دریاهاست. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت مستقل، در آبهای سرزمینی خود دارای حاکمیت کامل است و حق دریافت هزینه برای پشتیبانی از عبور ایمن کشتیها را دارد. آنچه آمریکا «محاصره» مینامد، در واقع دزدی دریایی دولتی و تهدیدی آشکار علیه صلح و امنیت جهانی و تهدید کشتیرانی در آبهای آزاد است. این محاصره که از سر استیصال و ناتوانی در میدان نظامی و دیپلماسی زاده شده، نه تنها ایران را وادار به تسلیم نخواهد کرد، بلکه خود آمریکا را در انزوایی بیسابقه قرار داده است. ما این اقدام شنیع را محکوم کرده و از مجامع بینالمللی میخواهیم که در برابر این قلدری و دزدی دریایی سکوت نکنند.
۲) حمله لفظی و توهینآمیز رئیسجمهور آمریکا به رهبر کاتولیکهای جهان، پاپ لئو چهاردهم، که بسیار کوچکتر از اقدام سبعانه آنها در به شهادت رساندن رهبر انقلاب اسلامی بعنوان یک عالم بزرگ دینی در جهان و همچنین ترور وحشیانه شهید سیدحسن نصرالله عالم بزرگ جهان عرب است، نشانه آشکار افول دینی-اخلاقی و بحران هویت در رأس هرم قدرت آمریکاست. این اظهارات فراتر از یک لغزش دیپلماتیک، تعرض به ارزشهای مشترک انسانی و احترام به رهبران دینی است. واکنش گسترده در محافل سیاسی و دینی جهان نشان داد که این توهین، میراثدار سقوط اخلاقی مدعیان دروغین حقوق بشر است. ما اساتید بسیجی، ضمن احترام عمیق به حضرت عیسی مسیح (ع) و پیروان ایشان، این رفتار غیرانسانی را محکوم کرده و آن را نشانه آشفتگی روانی و سیاسی در کاخ سفید میدانیم.
۳) مذاکرات اسلامآباد که پس از سکوت صحنه نبرد و با میانجیگری پاکستان برگزار شد، بار دیگر ثابت کرد که آمریکا هرگز از روش «مذاکره با چماق» دست برنمیدارد. واشنگتن در حالی پشت میز مذاکره مینشیند که میدان را با مینهای تهدید و تحریم و محاصره پر کرده است. این بدعت که در دو جنگ تحمیلی علیه ایران با ترور مقامات ارشد همراه شد، اعتبار گفتگو را از بین برد و اعتماد در نظام بینالملل را ذبح نمود. خطوط قرمز غیرقابل قبولی مانند پایان غنیسازی اورانیوم و برچیدن تأسیسات هستهای، نشان میدهد که آمریکا هنوز از تاریخ درس نگرفته و گمان میکند با ابزار فشار میتواند ملتی را که چهل روز مقاومت کرده، به زانو درآورد. تجربه برجام و دهها مذاکره دیگر گواه آن است که آمریکا هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده و هرگونه توافقی بدون راستیآزمایی قوی و تضمینهای عینی، صرفاً تاکتیکی برای فریب افکار عمومی و بازسازی قوای نظامی است. کلید توافق امروز نه در دستان تهران، بلکه در واشنگتن است. زیرا دست کشیدن از زیاده خواهی و زورگویی ها، میتواند زمینه توافق را فراهم نماید.
۴) آنچه دشمن از درک آن عاجز است، سه سلاح فراتر از هستهای ایران است. اول، حضور بعثگونه، میلیونی و آگاهانه مردم در خیابانها و میدانهاست؛ مردمی که طی چهل و پنج روز گذشته با تشکیل زنجیرههای انسانی پیرامون زیرساخت های حیاتی و حضور در راهپیماییها و مراسمات عظیم، حماسهای بینظیر آفریدند. میلیونها نفر با بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی و اعلام آمادگی برای ایثار و دفاع از امنیت ملی مانند شرکت در پویش ۲۵ میلیونی جانفدا، پاسخی قاطع به همه تحلیلهای غربی درباره شکاف اجتماعی دادند.
سلاح فراتر از هستهای دوم کنترل هوشمندانه تنگه هرمز است که اهرمی ژئوپلیتیک برای تغییر معادلات جهان به نفع ایران است. سلاح فراتر از هستهای سوم، هماهنگی بینظیر و عملیات مشترک جبهه مقاومت در ایران، یمن، لبنان، عراق و سایر جبهه ها است که با اقدام به بستن تنگه بابالمندب از سوی انصارالله دشمن کلافه و سردرگم را وادار به پذیرش شکست خواهد نمود. این سه سلاح فراتر از هستهای –اجتماعی، ژئوپلیتیک و میدانی – در کنار یکدیگر، ایران را به بازیگری تبدیل کرده که هیچ معادله امنیتی در جهان و منطقه بدون اراده آن شکل نمیگیرد. اصحاب اپستین شیر خفته را بیدار کردند و قدرت ایران را به ملت های آزاده جهان نمایش دادند.
۵) در لبنان، متأسفانه شاهد اقدامات دولت این کشور با نقشآفرینی برخی کشورهای عربی و فشار به حزبالله هستیم. این تلاشها در عمل آتش جنگ را به درون لبنان میکشاند و وحدت ملی این کشور را به خطر میاندازد. جریان مقاومت در لبنان قاطعانه اعلام کرده که هرگونه مذاکره با رژیم صهیونیستی را رد میکند و این اقدامات را بیحاصل و تحقیرآمیز میداند. ما به دولت لبنان توصیه و هشدار می دهیم که در برابر فشارهای خارجی تسلیم نشود و بداند که امنیت پایدار لبنان تنها در گرو همبستگی ملی و همراه با مقاومت و دوری از دامهای دشمن صهیونیستی است. هرگونه همراهی با آمریکا و رژیم اسرائیل در مهار حزبالله، نه تنها لبنان را در جنگی خانمانسوز گرفتار میکند، بلکه اعتبار ملی و جایگاه مقامات این کشور را در جهان عرب و اسلام تضعیف خواهد نمود.
اساتید بسیجی هزار کانون و دفتر بسیج اساتید در دانشگاههای سراسر کشور، با تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و شهدای گرانقدر، و بیعت مجدد با امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) بر عزم راسخ خود برای پشتیبانی از تصمیمات حکیمانه نظام و ایستادگی در برابر هرگونه زیادهخواهی تأکید مینماییم. از تمامی دانشگاهیان و فرهیختگان آزادیخواه جهان و آحاد ملت شریف ایران میخواهیم که با حضور آگاهانه و بصیر خود، توطئههای دشمن را نقش بر آب کرده و طومار قلدریهای استکبار را برای همیشه در هم پیچند.
