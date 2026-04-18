۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

سی‌بی‌اس‌نیوز ادعای ترامپ درباره ایران را رد کرد

یک رسانه آمریکایی ادعای رئیس جمهوری این کشور درباره گرفتن اورانیوم غنی‌شده ایران را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: هنوز هیچ توافقی در مورد مدت زمان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران حاصل نشده است.

این در حالی است که یک منبع آگاه ایرانی نیز روز گذشته در مصاحبه با تارنمای العربی الجدید اعلام کرد که ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره گرفتن اورانیوم غنی شده ایران بی اساس است.

این منبع آگاه ایرانی به العربی الجدید گفت: مطالبات واشنگتن در مذاکرات همچنان غیرمنطقی و غیر معقول است. ادعای رئیس جمهوری آمریکا درباره گرفتن اورانیوم غنی شده ایران بی اساس است.

وی افزود: مذاکرات درباره مسائل اختلافی با آمریکا همچنان در جریان است اما به دلیل مطالبات زیاده خواهانه واشنگتن هیچ دورنمای واضحی ندارد.

    IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      گراز زرد وحشی امریکایی نمیتواند جنگ با ایران را ادامه دهد مجموعه شرایط اعتراضی و مخالفت داخلی در خود امریکای نکبت و خلیج فارس و فلسطین و خود ایران قوی و لبنان و یمن و کل منطقه این اجازه را به این درنده گرسنه طمعکار کله پوک بی عقل دیوانه دزد جنایتکار نوکر صهیونها نمیدهد فقط مثل سگ واق واق اضافی میکند که ذاتی اوست برای ایجاد وحشت و ترس در دل نیروهای ایران قوی . خوک زرد با حماقت خودش ناخواسته امریکا و اسرائیل را تضعیف و ایران را تقویت به قدرت جهانی موثر تبدیل کرد مرگ بر امریکا اسرائیل

