به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: هنوز هیچ توافقی در مورد مدت زمان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران حاصل نشده است.

این در حالی است که یک منبع آگاه ایرانی نیز روز گذشته در مصاحبه با تارنمای العربی الجدید اعلام کرد که ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره گرفتن اورانیوم غنی شده ایران بی اساس است.

این منبع آگاه ایرانی به العربی الجدید گفت: مطالبات واشنگتن در مذاکرات همچنان غیرمنطقی و غیر معقول است. ادعای رئیس جمهوری آمریکا درباره گرفتن اورانیوم غنی شده ایران بی اساس است.

وی افزود: مذاکرات درباره مسائل اختلافی با آمریکا همچنان در جریان است اما به دلیل مطالبات زیاده خواهانه واشنگتن هیچ دورنمای واضحی ندارد.