کنایه فیلمساز فرانسوی به ادعای ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گزافه گویی های خود علیه ایران، امروز در تروث سوشال نوشت: محاصره دریایی ایران با قدرت کامل باقی خواهد ماند. تا زمانی که معاملات ما با ایران ۱۰۰ درصد کامل نشود. «این فرآیند باید خیلی سریع پیش برود».

رابین مونوتی فیملساز فرانسوی ضمن یادآوری ادعاهای گذشته رئیس جمهوری آمریکا درباره تغییر سریع نظام سیاسی ایران، در واکنش به این ادعاهای ترامپ نوشت: به سرعت «تغییر رژیمی» که هرگز رخ نداد؟

گزافه گویی های رئیس جمهور آمریکا در حالی است که پیشتر یک منبع ایرانی در گفتگو با «العربی الجدید» اعلام کرده بود که مذاکرات با واشنگتن به دلیل مطالبات غیرمعقول آمریکایی ها دورنمای روشنی ندارد.

وی افزود: مطالبات واشنگتن در مذاکرات همچنان غیرمنطقی و غیر معقول است. ادعای رئیس جمهوری آمریکا درباره گرفتن اورانیوم غنی شده ایران بی اساس است. مذاکرات درباره مسائل اختلافی با آمریکا همچنان در جریان است اما به دلیل مطالبات زیاده خواهانه واشنگتن هیچ دورنمای واضحی ندارد.