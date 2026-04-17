نفیسی: هرمزگان آماده برگزاری انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست فرمانداران شرق هرمزگان با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: علیرغم وجود جنگ، در بازارها با کمبود کالا مواجه نیستیم و شهرها همه در امنیت کامل هستند که این نشان‌دهنده عملکرد صحیح دولت است.

وی با بیان اینکه در استانداری هرمزگان از ابتدای جنگ به طور میانگین یک روز در میان در حوزه تخصصی امنیتی جلسه برگزار شده است. همچنین یک قرارگاه اقتصادی به صورت روزانه جلسه پایش داشته است و یک قرارگاه پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی در استان فعال بوده است.

نفیسی با تشکر از استاندار هرمزگان به دلیل مدیریت میدانی و ایجاد وحدت، خاطرنشان کرد: گزارش‌ها حاکی از آن است که هرمزگان یکی از بهترین استان‌ها در هماهنگی امور در طول جنگ بوده است.

معاون استاندار هرمزگان در تشریح وضعیت فعلی جنگ گفت: هم‌اکنون در شرایط آتش‌بس و عدم قطعیت به سر می‌بریم و باید در آمادگی کامل باشیم وی اظهار کرد به اعتراف همه تحلیل گران ، جمهوری اسلامی ایران به لحاظ راهبردی و استراتژیک در این جنگ موفق بوده است و مذاکرات نیز یک پیروزی دیگر در حوزه سیاسی بود .

نفیسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر برگزاری انتخابات تصریح کرد: تا این لحظه تصمیم بر برگزاری انتخابات است، و ما نباید وظیفه فعلی خود را به خاطر احتمالات آینده کنار بگذاریم.

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان تأکید کرد: با تمهیدات اندیشیده شده، همه زیرساخت‌ها برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور مهیا است و همه باید وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند.

وی با اشاره به هشدارهای امنیتی، گفت: دشمن پس از شکست در میدان ممکن است به دنبال دستاوردسازی در داخل کشور باشد که محتمل‌ترین آنها عملیات ایذایی ، اغتشاش و مانور روی مسئله قومیت و تجزیه‌طلبی است. خوشبختانه در منطقه شرق هرمزگان بحث تجزیه‌طلبی نداریم، اما باید بحث‌های قومی را مدیریت کنیم. همچنین باید محل‌های برگزاری انتخابات به دقت بررسی شود. و قبل از برگزاری انتخابات یک مانور اجرا شود .