نفیسی:هرمزگان بعد از تهران بیشترین شهدا را در جنگ رمضان تقدیم کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و قائم‌مقام استاندار هرمزگان، به همراه هیئتی متشکل از مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان در سفری یک‌روزه به شهرستان خمیر حضور یافت.

سومین برنامه معاون استاندار هرمزگان، حضور در همایش فرمانداران و معاونین سیاسی حوزه مرکز استان هرمزگان بعد از همایش فرمانداران شرق در میناب و همایش فرمانداران غرب در بستک بود که به میزبانی شهرستان خمیر برگزار شد.

در این نشست، فرمانداران و معاونین سیاسی شهرستان‌های خمیر، بندرعباس، قشم و حاجی‌آباد و ابوموسی حضور داشتند.

احمد نفیسی در این همایش با اشاره به زمان‌بندی جدید انتخابات، تأکید کرد: تقویم جدید انتخابات، شصت روز پس از پایان قطعی جنگ اعلام می‌شود و زمان دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.وی روند و دلایل تعویق انتخابات را توضیح دادند و اعلام کردند استان هرمزگان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در هر زمانی را دارد و تمام زیرساخت‌های لازم فراهم است.

معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه دولت با تمام قدرت پشتیبان میدان جنگ و قدردان حضور حماسی مردم در خیابان‌هاست ، وی با اشاره به بهره گیری از درس آموخته های جنگ در مدل موفق مدیریت غیر متمرکز و دلایل موفقیت دولت در اداره جنگ و تجربه موفق مدیریت استان هرمزگان دلایل آنرا توضیح دادند و اظهار امیدواری کردند که پس از پایان جنگ تفویض اختیارات نظامند شود و ما به تنظیمات کارخانه برنگردیم ، ایشان به این نکته اشاره کردند که دستاوردهای میدان باید به شکل امتیازات سیاسی و اقتصادی و ژئو پلتیک تبدیل شود که مذاکره در ادامه جنگ چنین نقشی را ایفا می کند و ثبات و امنیت جامعه یک موضوع چند مولفه است .

وی افزود: استان هرمزگان پس از تهران، بیشترین تعداد شهید را در جنگ تحمیلی رمضان تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است.

وی در پایان از رزمندگان خط مقدم جبهه‌ها و مردم ولایتمدار که در راهپیمایی‌ها حضوری پرشور داشتند قدردانی کرد.

در ادامه، فرمانداران حاضر به تشریح روند برگزاری انتخابات و آخرین وضعیت شهرستان‌های خود پرداختند.

نفیسی در ادامه برنامه‌های خود، به همراه هیئت همراه و فرماندار خمیر، با امام‌جمعه شهرستان بندر خمیر دیدار و گفتگو کرد.

در ادامه این سفر، احمد نفیسی با حضور در منزل خانواده معظم شهید والامقام «وحید خوران» از شهدای جنگ رمضان در شهر بندرپل، با آنان دیدار صمیمی کرد.

نفیسی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطر این شهید بزرگوار، از صبر و استقامت خانواده معزز شهید تجلیل کرد و گفت:شهدای جنگ رمضان، مایه افتخار استان هرمزگان و تمام ایران اسلامی هستند.