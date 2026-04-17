به گزارش خبرگزاری مهر، جام جهانی شمشیربازی ایتالیا در اسلحه سابر از امروز (جمعه) در پادوا آغاز شد. تیم ایران چهار سابریست در این رقابتها داشت.

طاها کارگرپور در جدول مقدماتی چهار پیروزی و دو شکست را ثبت کرد و با تفاضل مثبت ۹ راهی جدول اصلی شد.

احمدرضا شهمیری دو پیروزی بدست آورد و موفق شد به دور حذفی برسد.

نیما آقایی هم یک برد کسب کرد و از دور رقابتها کنار رفت و همچنین پارسا پورسلمان هم در بازی دوم خود مصدوم شد و نتوانست به مسابقات ادامه دهد.

در دور حذفی طاها کارگرپور در جمع ۱۲۸ نفر با عزیزبک از ازبکستان دیدار کرد و با قبول شکست ۱۵ بر ۱۱ از دور رقابت‌ها کنار رفت.

احمدرضا شهمیری در جمع ۲۵۶ سابریست به مصاف پائول رویره از فرانسه رفت و با یک اختلاف امتیاز شکست خورد.

تیم ملی سابر ایران در راستای جوانگرایی و تغییر نسل، اسکلت تیم اعزامی به ایتالیا را از ملی‌پوشان جوان تشکیل داده بود.

جام جهانی شمشیربازی ایتالیا روز یکشنبه در بخش تیمی پیگیری می شود.