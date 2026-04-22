برنامه تمرینی شمشیربازان اسلحه سابر/ تا یک ماه دیگر در ایتالیا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اعزام شمشیربازان اسلحه سابر به ایتالیا جزو اولین اعزام هایی بود که در شرایط جنگی و به منظور پیشبرد برنامه های آماده سازی این تیم انجام شد. بر این اساس، این تیم ۱۹ فرودین به صورت زمینی از کشور خارج شد و از طریق ترکیه عازم ایتالیا شد.

محمد رهبری (مربی) همراه با طاها کارگرپور، احمدرضا شهمیری، نیما آقایی، فرزاد باهرارسباران‌ و پارسا پورسلمان نفرات اعزام تیم ملی شمشیربازی بودند. این تیم ۱۰ روز در کمپ بین المللی ایتالیا تمرین کرد سپس در جام جهانی پادووا حاضر شد.

این جام روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای تیمی به پایان رسید اما این به منزله پایان کار شمشیربازان اسلحه سابر در ایتالیا نیست. طبق هماهنگی صورت گرفته، قرار است آنها تا یک ماه دیگر در همین کمپ تمرین داشته باشند و از همانجا راهی جام جهانی مصر شوند.

البته رقابت های گرندپری سئول هم طی این مدت برگزار می شود. این مسابقات از ۱۳ اردیبهشت برگزار می شود. طی ادوار گذشته معمولا علی پاکدامن در این رویداد حاضر می شد اما برای این دوره برنامه فدراسیون هنوز نهایی نشده است.

جام جهانی مصر هم دیگر رویداد پیش رو است. این جام از اول خرداد آغاز می شود و فدراسیون شمشیربازی برای شرکت در آن برنامه دارد. در صورت مهیا شدن شرایط، ملی پوشان اسلحه سابر از ایتالیا عازم مصر می شوند.