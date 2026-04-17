۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۱۲

متکی: بحرین در حمله به کشور ما شریک است

متکی: بحرین در حمله به کشور ما شریک است

منوچهر متکی، رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس ایران در واکنشی تند به گزافه گویی های نماینده بحرین گفت: چرا پایگاه پنجم دریایی آمریکا را در بحرین تاسیس کردید؟

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی، رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس ایران در واکنشی تند به گزافه گویی های نماینده بحرین گفت: سخنان بی‌ادبانه نماینده بحرین به‌گونه‌ای بود که گویی عامل آمریکا و ایجنت آمریکا و اسرائیل سخن می‌گوید.

وی افزود: ۴۰ سال است حقوق تروریست‌های آمریکایی را در کشورتان می‌پردازید که پایگاه‌هایشان علیه امنیت ایران تاسیس شده است.

متکی اشاره داشت: چرا پایگاه پنجم دریایی آمریکا را در بحرین تاسیس کردید؟ در حالی که برای حمله به اهداف غیر نظامی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شهر کوچک بحرین، ۳ میلیون متر مربع از زمینش را، علاوه بر امکانات فرودگاهی، هتل‌ها و غیره، در اختیار آمریکا قرار داده است.

متکی تاکید کرد: در استفاده از این پایگاه برای حمله به کشور ما شریک هستید.

    • IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      باید بحرین را به خاک میهنش ایران بازگردانیم. محمدرضا چاه پهلوی از طرف خودش بخشیده نه ملت ایران
    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      کلیپشو چند جا دیدم آفرین به متکی خوب جواب مفاسد بحرینی رو داد دمش گرم
    • IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      ازبحرین به ایران حمله شده و چرا اینا بحرین این حرفها رو میزنه
    • IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه باید به تصرف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بیاند.
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      امریکای دزد جهانخوار شیطان بزرگ در اکثر کشورهای اطراف ایران پایگاه نظامی دارد لعنت مرگ بر حکومتهای این ممالک همسایه اسلامی ترسو بی غیرت خودفروش بی رگ خوار ذلیل بی عار پناهنده به استکبار امریکای شر مثل : آذربایجان ترکیه سوریه لبنان اردن عراق عربستان کویت بحرین قطر امارات
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      1 - عربستان سعودی در حمله به کشور ما شریک است. 2 - امارات در حمله به کشور ما شریک است. 3 - قطر در حمله به کشور ما شریک است. 4 - بحرین در حمله به کشور ما شریک است. 5 - کویت در حمله به کشور ما شریک است. 6 - اردن - در حمله به کشور ما شریک است.
    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      وقتی مدرسه بمباران می‌کنید از حقوق بشر حرف نزنید کسانی که مدرسه‌ی کودکان را بمباران می‌کنند نباید از حقوق بشر و دموکراسی حرف بزنند. شما مدرسه‌ای را در یک کشور مستقل و دارای حاکمیت (اشاره به بمباران مدرسه شجره طیبه میناب) بمباران کردید، مدرسه‌ای که ده‌ها هزار کیلومتر از خاک شما فاصله داشت و هیچ تهدیدی برای شما نبود. شما مدرسه‌ای را بمباران کردید که در آن کودکان و معلمان، نزدیک به ۲۰۰ نفر، کشته شدند. و به دلیل تشویق شما به بمباران اسرائیل (اشاره به حملات به نوار غزه)، چند قربانی گرفته شده است؟
    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در کشورهای عربی به خاطر نبرد، مبارزه و جنگ علیه ایران است و هم غارت نفت منطقه بوده است.
    • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه شده اند و باید فوری و سریع در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند. اسرائیل مقر اصلی آمریکا در منطقه است. اسرائیل پایگاه اصلی اروپا در منطقه است. صهیونیست ها و هم همه گروه های تروریستی و با کمک و حمایت آمریکا، برخی کشورهای اروپایی، عربی و هم اسلامی جنایت می کنند، آدم می کشند و دست به اقدامات تروریستی می زنند.
    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      کشورهای عربی جنایتکار از سال 1359 تاکنون شریک جرم آمریکا و کشورهای اروپایی و اسرائیل در عراق و منطقه هستند
    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      بحرین برای کشور ایران ،ایران هرکاری که دوست داره انجام بده حقش بحرین الحاق بشه به ایران
    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      موشک‌های ایرانی سامانه‌های آمریکایی را در اسرائیل و کشورهای عربی رسوا کردند
    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      همین کشورای مرتجع حاشیه نشین خلیج فارس از شروع تا پایان جنگ مدام در رسانه های خودشان ادعا و میگفتن که تمامی پهپاد و موشکهای ایرانی توسط پدافند و سامانه هاشون رهگیری و سرنگون میشدن پس این بلف و گزافه گویی هاشون الآن چه معنی دارد !؟ به دم خروس باور کنیم یا به قسم حضرت عباس

