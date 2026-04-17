متکی: بحرین در حمله به کشور ما شریک است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی، رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس ایران در واکنشی تند به گزافه گویی های نماینده بحرین گفت: سخنان بی‌ادبانه نماینده بحرین به‌گونه‌ای بود که گویی عامل آمریکا و ایجنت آمریکا و اسرائیل سخن می‌گوید.

وی افزود: ۴۰ سال است حقوق تروریست‌های آمریکایی را در کشورتان می‌پردازید که پایگاه‌هایشان علیه امنیت ایران تاسیس شده است.

متکی اشاره داشت: چرا پایگاه پنجم دریایی آمریکا را در بحرین تاسیس کردید؟ در حالی که برای حمله به اهداف غیر نظامی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شهر کوچک بحرین، ۳ میلیون متر مربع از زمینش را، علاوه بر امکانات فرودگاهی، هتل‌ها و غیره، در اختیار آمریکا قرار داده است.

متکی تاکید کرد: در استفاده از این پایگاه برای حمله به کشور ما شریک هستید.