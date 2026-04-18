به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی جمعه شب در موج چهل و هشتم قیام مردم آمل با اشاره بر اهمیت حیاتی انسجام اجتماعی اظهار داشت: حفظ وحدت و همبستگی میان آحاد جامعه، به‌ویژه در شرایط کنونی، یک ضرورت انکارناپذیر است. تقویت باورهای فرهنگی و اخلاقی، زیربنای این انسجام را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان پیچیدگی‌های دنیای امروز، ضرورت هوشیاری و مشارکت فعال مردم را یادآور شد و افزود: این مردم راه رهبر شهید را رها نکردند و راه عزت و سربلندی را ادامه می دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، با نگاهی به وقایع گذشته، بر اهمیت درس‌آموزی از رویدادهای تاریخی تأکید کرد و بیان داشت: تجربه‌های تاریخی، گنجینه‌ای از عبرت‌ها و درس‌ها را در خود نهفته دارند. ملت ما همواره نشان داده است که توانسته با درس گرفتن از تاریخ، مسیر عزت و سربلندی را طی کند.

وی، حضور مؤثر و آگاهانه مردم در صحنه‌های حساس را عاملی تعیین‌کننده در استحکام پایه‌های جامعه دانست و تصریح کرد: این حضور، پشتوانه اقتدار و عاملی برای عبور از هرگونه توطئه و فتنه است.

آیت‌الله محمدی لائینی به تقابل با قدرت‌های استکباری اشاره کرد و با لحنی قاطع گفت: دوران آن گذشته که قدرت‌های سلطه‌گر بتوانند با ارعاب و تهدید، اراده ملت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهند. امروز، دشمنان ما، از جمله آمریکا و اسرائیل، در برابر جبهه مقاومت و بیداری ملت‌ها، شکننده‌تر از هر زمان دیگری هستند.

وی قدرت ایمان و اتکا به خداوند را، عامل اصلی پیروزی در این رویارویی‌ها دانست و اظهار داشت: خداوند، پشتیبان کسانی است که در مسیر حق، با تمام توان تلاش می‌کنند.