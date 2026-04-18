به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، دکتر اسبقیان پس از حضور در سالن تیراندازی شهید عبدالرسول زرین اظهار داشت: در ابتدا برای سهیل برخورداری سرپرست فدراسیون تیراندازی آرزوی توفیق دارم وی به عنوان سرپرست فدراسیون از سوی مقام عالی ورزش کشور منصوب شدند و برای او آرزوی موفقیت داریم. ورزش تیراندازی ورزشی پر مدال است و جزو رشته هایی است که مورد توجه وزارت ورزش و وزیر ورزش در جهت توسعه و مورد تاکید اسلام است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش افزود: در خصوص حضور در این شب‌ها باید بگویم این یک وظیفه دینی، شرعی و احساس مسئولیت ملت ایران نسبت به رهبر مجاهدمان، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای است و امروز با حضور در خیابان باید به نظام سلطه و استکبار جهانی نشان دهیم پا به پای رزمندگان دلیر که در میدان هستند در خیابان حضور داریم.

وی تصریح کرد: جامعه ولایی و سرافراز ورزش کشور در دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان پابه‌پای رزمندگان در تمام صحنه‌ها حضور داشتند به نظام سلطه جهان پیام دادند که به عهد و پیمانی که با شهدای هر سه دفاع مقدس و امامین شهدا، رهبر کبیر و رهبر شهید، سرداران و قهرمانان ورزشی بستیم، وفادار خواهیم بود و تا پای جان ایستاده‌ایم.