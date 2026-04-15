حضور در میدان ولیعصر حسی شبیه پرچمداری المپیک برایم داشت

هانیه خندان داور بین‌المللی تیراندازی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اظهار داشت: این اقدامات را به‌شدت محکوم می‌کنم و معتقدم ملت ایران همواره در بزنگاه‌های حساس با وحدت و همدلی پاسخ محکمی به این‌گونه تهدیدها داده است.

وی در ادامه با اشاره به حضور خود در میدان ولیعصر و همراهی مردم با نمادهای ملی گفت: فضای عجیبی حاکم بود؛ مردمی که با در دست داشتن پرچم ایران جلوه‌ای از همبستگی و عشق به وطن را به نمایش گذاشته بودند.

خندان خاطرنشان کرد: واقعاً حس بی‌نظیری داشتم. انگار مدالی بر گردنم انداخته‌اند یا مثل این بود که پرچمدار المپیک شده‌ام. این میزان از غرور و افتخار را کمتر می‌توان در موقعیت‌های دیگر تجربه کرد.

وی افزود: برخورد مردم هم فوق‌العاده بود؛ هر کسی که می‌آمد با یک «خدا قوت» و «خسته نباشید» انرژی مضاعفی منتقل می‌کرد و همین موضوع باعث می‌شد حس خوب آدم چندین برابر شود.

این داور بین‌المللی در پایان تأکید کرد: به نظرم اگر اطلاع‌رسانی بیشتری انجام شود و جوانان و ورزشکاران در چنین فضاهایی حضور پیدا کنند قطعاً این حس مثبت و انگیزه بالا به آن‌ها نیز منتقل خواهد شد.