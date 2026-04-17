اقدام فرهنگی فدراسیون تیراندازی با سرپرست جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که فدراسیون های ورزشی موکب هایی را برای خدمت رسانی به مردم و حمایت از نیروهای مسلح راه اندازی کرده اند، فدراسیون تیراندازی هم پس از انتخاب سهیل برخورداری به عنوان سرپرست موکب خود را راه اندازی کرد.

این فدراسیون در اقدامی شایسته و در جهت حمایت از رهبر جوان انقلاب موکبی را در میدان المپیک تهران دایر کرده است که در آن مردم می توانند تیراندازی با تفنگ های ورزشی را تجربه کنند و شرایط یک ورزشکار در زمان مسابقات را تجربه کنند.

این موکب از پنجشنبه شب آغاز به کار کرده و تا اطلاع ثانوی در مکان یاد شده دایر است.

این اقدام با هدف ترویج فرهنگ ورزش تیراندازی، ارتقای آمادگی جسمانی و همچنین ایجاد فضایی پویا و مشارکت‌محور در میان اقشار مختلف مردم صورت گرفته و بیانگر نقش مؤثر نهادهای ورزشی در همراهی با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

حضور پرشور مردم در این رویداد، نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با آرمان‌های انقلاب و حمایت همه‌جانبه از رهبری و مدافعان امنیت و عزت کشور بوده و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی در تقویت همبستگی ملی تأکید دارد.