۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

اقدام فرهنگی فدراسیون تیراندازی با سرپرست جدید

اقدام فرهنگی فدراسیون تیراندازی با سرپرست جدید

فدراسیون تیراندازی با راه اندازی موکب فرهنگی خود در کنار مردم به حمایت از رهبر جوان کشورمان پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که فدراسیون های ورزشی موکب هایی را برای خدمت رسانی به مردم و حمایت از نیروهای مسلح راه اندازی کرده اند، فدراسیون تیراندازی هم پس از انتخاب سهیل برخورداری به عنوان سرپرست موکب خود را راه اندازی کرد.

این فدراسیون در اقدامی شایسته و در جهت حمایت از رهبر جوان انقلاب موکبی را در میدان المپیک تهران دایر کرده است که در آن مردم می توانند تیراندازی با تفنگ های ورزشی را تجربه کنند و شرایط یک ورزشکار در زمان مسابقات را تجربه کنند.

این موکب از پنجشنبه شب آغاز به کار کرده و تا اطلاع ثانوی در مکان یاد شده دایر است.

این اقدام با هدف ترویج فرهنگ ورزش تیراندازی، ارتقای آمادگی جسمانی و همچنین ایجاد فضایی پویا و مشارکت‌محور در میان اقشار مختلف مردم صورت گرفته و بیانگر نقش مؤثر نهادهای ورزشی در همراهی با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

حضور پرشور مردم در این رویداد، نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با آرمان‌های انقلاب و حمایت همه‌جانبه از رهبری و مدافعان امنیت و عزت کشور بوده و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی در تقویت همبستگی ملی تأکید دارد.

