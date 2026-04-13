مراسم تودیع و معارفه رئیس و سرپرست فدراسیون تیراندازی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مراسم تودیع رئیس و معارفه سرپرست فدراسیون تیراندازی با حضور محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در محل سالن اجتماعات این فدراسیون برگزار شد.

در ابتدای این مراسم ناصر رسولی، دبیر کل فدراسیون ضمن تسلیت شهادت حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و جمع زیادی از سرداران هموطنان در جنگ رمضان گزارشی از عملکرد چهارساله فدراسیون و برنامه های پیش‌روی فدراسیون ارائه کرد.

در ادامه مرتضی قربانی ضمن خیر مقدم به دکتر اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش یاد شهید امام خامنه ای عزیز و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشت و تاکید کرد باید در میدان باشیم و از دشمن نهراسیم. خرابی‌ها نیز دوباره توسط جوانان ساخته می شود و ایران در اوج قرار می گیرد.

وی عنوان داشت: ۲۸ سال سابقه حضور در هیات تیراندازی استان اصفهان را داشتم. در بدو ورود به فدراسیون تیم را به مسابقات برزیل اعزام کردیم. همکاران ما در فدراسیون در این چهار سال با تمام توان کار کردند.

قربانی گفت: این فدراسیون ۶۰ سال سابقه فعالیت دارد می تواند به صورت تخصصی با همه بخش ها در تربیت و شناسایی استعدادها همکاری داشته باشد.

وی به موفقیت های این رشته در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: ما در این مدت شاهد رشد اهداف پروازی بودیم و موفقیت‌های چشم‌گیری در این رشته حاصل شد. در همه بخش ها به دنبال جوان گرایی و شناسایی استعدادها بودیم و پشتوانه‌های زیادی برای تیم ملی تربیت شده است.

قربانی یادآوری کرد: به وزیر ورزش به خاطر انتخاب شایسته آقای برخورداری تبریک می‌گوییم. من هم هر زمان لازم باشد در کنار فدراسیون خواهم بود.

محمد شروین اسبقیان نیز عنوان داشت: یاد رهبر شهید، سرداران سرافزار و جمعی از هم میهنان و ۲۰۰ نفر از ورزشکاران و یاد فرشتگان آسمانی دبستان میناب و ناو گروه دنا را گرامی می دارم و به روح همه شهدا سلام و درود می فرستم.

وی در ادامه افزود: این جلسه به منظور تکریم مجاهد خستگی ناپذیر عرصه های جهاد و رزمندگی، برادر ارزشمند و فرمانده قدرتمند سپاه پاسداران، سردار قربانی است و افتخار دارم در شلمچه و راهیان نور از فرمایشات ارزشمند وی بهره ببرم، همواره به وی اعتقاد دارم و از فرماندهان مرجع و صاحب نظر در فرماندهی و مدیریت است. از خدمات وی در این چهار سال قدردانی می کنم. دکتر دنیا مالی همواره از وی به‌عنوان فرمانده خستگی ناپذیر یاد می کنند.

وی در ادامه افزود: امروز همچنین معارفه برادر عزیزمان سهیل برخورداری است. آنچه مد نظر وزارت و شخص دکتر دنیا مالی می‌باشد، سه موضوع اساسی است. اول اینکه سرپرست فدراسیون‌ها از همکاران وزارت ورزش باشند تا حرف و حدیثی وجود نداشته باشند و تحت امر وزارت ورزش باشند و وزارت هم تلاش می‌کند تا انتخابات را عادلانه و منصفانه برگزار کند. دوم اینکه تخصص در آن رشته بسیار مهم است.وزیر معتقد است باید سرپرست با آن رشته آشنایی داشته باشد که آقای برخورداری چون ورزشکار این رشته بوده و دوره مربی گری را گذارنده شامل این موضوع بود.

اسبقیان تصریح کرد: موضوع سوم تعهدات اخلاقی است. قربانی اشاره کرد از روز اول جنگ رمضان آقای برخورداری پای کار بودند. یک ساعت بعد از حمله به سالن ۱۲ هزار نفری بر خلاف مخالفت برخی و احتمال خطرات، دکتر دنیا مالی در محل حاضر شدند و شاهد بودیم که آقای برخورداری متعهدانه پای کار بودند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در پایان تاکید کرد: گزارش کاملی توسط دبیر فدراسیون ارائه شد و می دانم کار در حوزه ورزش چقدر سختی دارد. تعامل خوب با ستاد کل نیروهای مسلح در این دوره اتفاق خوبی بود و با شهید سردار باقری و شهید امیر موسوی دیدار داشتیم و در آن موضوع تیراندازی از سوی آقای قربانی و وزیر پیگیری شد. همچنین با شهید نصیری، وزیر وقت دفاع دیدار کردیم و این موضوعات در روند رشد این رشته موثر بود. برنامه‌ها باید ادامه داشته باشد و ما تلاش می‌کنیم تا فدراسیون‌ها سریعا تعیین تکلیف شود. بازی‌های ناگویا در پیش است و به عنوان مسئول ورزش قهرمانی از آقای برخورداری انتظار دارم در اولین برنامه ریزی هماهنگی لازم برای تشکیل اردوهای تیم ملی انجام شود.

اسبقیان تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های این فدراسیون بخش فرهنگی است. مزار شهید گمنام در محل فدراسیون نیز یکی از یادگاری های سردار قربانی در این فدراسیون است.

سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون تیراندازی نیز ضمن گرامیداشت یاد شهدا و تسلیت شهادت امام خامنه ای، سرداران و جمعی از هموطنان به ویژه دانش‌آموزانی میناب و ناو دنا اظهار داشت: ضمن قدردانی از اعتماد دکتر دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، از سردار قربانی تشکر می کنم باعث افتخار بود که در این مدت در کنار وی حضور داشتم .

سرپرست فدراسیون تیراندازی تاکید کرد: موضوعی که از سوی وزارت به من محول شده برگزاری انتخابات است. امیدوارم با عدالت و بدون جانب داری موضوع انتخابات را برگزار کنیم و بهترین موارد را برای جامعه تیراندازی رقم بزنیم.