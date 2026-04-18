رجبی مشهدی: بازنگری در نگهداشت شبکه برق پایتخت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین تجلیل از تلاشهای دکلبانان شبکههای انتقال و توزیع برق منطقهای تهران، قم و البرز به مناسبت روز جهانی سیمبان و یادمان شهید سعید جلالی، که صبح شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ با حضور مدیران ارشد شرکت برق منطقهای تهران و سیمبانان در محل این شرکت برگزار شد، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و سخنگوی صنعت برق کشور، با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی درباره سختیهای کار سیمبانان گفت: هیچکس حتی با مشاهده مستقیم، قادر به تصور سختی کار شما نیست و باید با انعکاس این فداکاریها، مردم از تلاشهای بیوقفه شما آگاه شوند.
رجبی مشهدی با اشاره به دشواری شرایط کاری دکلبانان در هوای سرد، بارانی یا گرم، اظهار داشت: بالا رفتن از دکلهای بلند در زیر باران، برف یا باد و تحمل گرمای تابستان، دستمریزاد دارد. ما دستبوس همه شما هستیم.
وی همچنین افزود: این روزها که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، سختی کار چندین برابر شده است. عبور جنگندهها از بالای دکل، لحظاتی را رقم میزند که حتی فرصت هیچ اقدامی برای افراد بالاکار نیست، اما این شرایط موجب افزایش همدلی و همکاری بین همه نیروها شده است.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به عملکرد نیروهای فنی در روزهای بحرانی گفت: در دوره اخیر، حدود دو هزار حادثه جدی در حوزه برق کشور رخ داد که بیش از ۵۰ درصد آنها در مناطق تهران، البرز و قم بود. با این همه، مردم عملاً مشکل خاموشی را احساس نکردند که این نشان از فداکاری و تلاش شبانهروزی سیمبانان است.
او افزود: در شبهایی که شبکه در پرریسکترین وضعیت بود، گروههای مختلف در همان نیمه شب برای رفع آسیبها اعزام شدند. مردم از صمیم قلب قدردان این تلاشها هستند و حتی در گفتگوهای روزمره نیز به لطف سیمبانان اشاره میکنند.
رجبی مشهدی ضمن قدردانی از حمایت وزیر نیرو گفت: وزیر از شما تشکر کرده و دستور دادهاند که با حمایتهای لازم، تجربهنگاری و ثبت روشهای اجرایی شما بهصورت سازمانیافته دنبال شود.
او در پایان با اشاره به فرسودگی شبکه برق پایتخت تصریح کرد: شبکه برق تهران با توجه به قدمت بالا، نیازمند رسیدگی ویژه است. صنعت برق کشور در کنار نیروهای نظامی، با اقتدار توانست تأمین برق پایدار را انجام دهد. حتی در شب تهدید به حمله به نیروگاهها، کارکنان شیفت قبلی حاضر به ترک محل نبودند و تا پایان بحران در محل ماندند.
نظر شما