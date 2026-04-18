ثبت ۸۶۰۰ نفر ساعت تلاش جهادی کارکنان صنعت برق در ۴۰ روز جنگ تحمیلی

به گزارش خبرنگار مهر مراسم گرامیداشت روز جهانی سیمبان و یادمان سیمبان شهید «سعید جلالی»، با حضور مدیرعامل و جمعی از کارکنان و دکلبانان شرکت برق منطقهای تهران (استانهای تهران، قم و البرز) روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ در ساختمان این شرکت برگزار شد.
فرهاد شبیهی مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران در آیین تجلیل از تلاشهای دکلبانان شبکههای انتقال و توزیع، ضمن گرامیداشت روز جهانی سیمبان و تبریک این روز، با اشاره به همزمانی این روز با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: روز ارتش نماد رشادت، شجاعت، ایثار و تأمین امنیت کشور است.
وی افزود: دلیرمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش تعیینکنندهای در ایجاد امنیت، سلامت، ثبات، پایداری و رفاه اجتماعی برای مردم عزیزمان داشتهاند.
ثبت ۸۶۰۰ نفر ساعت تلاش جهادی در ۴۰ روز گذشته
مدیرعامل برق منطقهای تهران با قدردانی از تلاش مستمر کارکنان صنعت برق، بهویژه دکلبانان و شرکتهای پیمانکار، اظهار داشت: همکاران ما در ایام آغاز سال جدید و با وجود تعطیلات، عملاً فرصت حضور در کنار خانوادههایشان را نداشتند تا پایداری شبکه برق برای مردم احساس نشود. نزدیک به ۸۶۰۰ نفر ساعت در مدت ۴۰ روز گذشته، بدون منت و با ازخودگذشتگی برای تأمین برق پایدار تلاش کردهاند.
شبیهی تأکید کرد: این تلاشها موجب شد مردم عزیز کمترین احساس بیبرقی را داشته باشند. همکاران ما همچنان با دو استراتژی اصلی – یکی مدیریت بههنگام جنگ و دیگری شرایط پس از جنگ و آتشبس – پایداری شبکه را حفظ میکنند.
انسجام مدیریتی؛ نقطه قوت برق منطقهای تهران در کشور
شبیهی انسجام مدیریتی و همدلی کلیه کارکنان را از نقاط قوت این شرکت برشمرد و گفت: مدیران، کارشناسان و کارکنان ما در کنار یکدیگر نمونهای کمنظیر از انسجام سازمانی را به نمایش گذاشتند که میتوان آن را بهعنوان یک نقطه قوت در سطح کشور مطرح کرد. این انسجام نقش مهمی در حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی صنعت برق داشته است. در این دوره توانستیم سرمایه اجتماعی صنعت برق را افزایش بدهیم.
رکورد تعمیر ۱۵۷ مورد آسیب شبکه و ۳۰۰ تجهیز حادثهدیده
مدیرعامل برق منطقهای تهران در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این مجموعه در مدیریت حوادث شبکه اشاره کرد و افزود: در این دوره، ۱۵۷ مورد آسیب به شبکه و حدود ۳۰۰ تجهیز دچار حادثه شد که با تلاش شبانهروزی همکاران در بخشهای مختلف، این موارد در کمترین زمان ممکن برطرف شد و رکوردهای قابلتوجهی در تعمیر و بازآوری تجهیزات به ثبت رسید.
شایان ذکر است این مراسم با تجلیل از دکلبانان نمونه و یادبود شهید سعید جلالی، سیمبان شهید، همراه بود.
نظر شما