جلوگیری از خاموشی در تهران با بازسازی ۱۶۲ کیلومتر شبکه برق

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نصرتیان اهور معاون بهره‌برداری شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران از بازسازی بیش از ۱۵۰ مدار آسیب‌دیده و تعویض ۱۶۲ کیلومتر هادی در طول ۴۰ روز خبر داد و تاکید کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی و ایثارگرانه سیمبانان و دکل‌بانان مانع از بروز خاموشی و قطعی برق برای شهروندان شد.

نصرتیان اهور، صبح امروز (شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵) در «آیین تجلیل از تلاش‌های دکل‌بانان شبکه‌های انتقال و توزیع برق منطقه‌ای تهران (استان‌های تهران، قم و البرز)» که به مناسبت روز جهانی سیمبان و یادمان شهید سعید جلالی برگزار شد، دستاوردهای اخیر این شرکت در حفظ پایداری شبکه برق را تشریح کرد.

معاون بهره‌برداری برق منطقه‌ای تهران در ابتدای سخنان خود با قدردانی از زحمات ۴۰ روزه پرسنل این شرکت اظهار کرد: با وجود تمام محدودیت‌ها و شرایط سخت، همکاران ما با تمام توان پای کار ایستادند تا مردم عزیزمان استرس کمبود یا خاموشی برق را لمس نکنند.

بازگشت ۱۵۰ مدار به شبکه و رکوردی بی‌نظیر در تعویض هادی‌ها

نصرتیان اهور با ارائه آماری از روند تعمیرات شبکه گفت: در بحران اخیر بیش از ۱۵۰ مدار شبکه دچار آسیب‌دیدگی شد که با تلاش‌های صورت گرفته، اکنون تنها ۶ مدار در دست تعمیر است و مابقی به شبکه بازگشته‌اند.

معاون بهره‌برداری شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران افزود: ۳ خط ۲۳۰ کیلوولت امروز، ۲ خط ۴۰۰ کیلوولت طی دو تا سه روز آینده و یک خط ۶۰ کیلوولت نیز به زودی وارد مدار خواهند شد.

او با اشاره به حجم عظیم عملیات فیزیکی تصریح کرد: برای درک ملموس‌تر حجم کار باید گفت که در این مدت نزدیک به ۱۶۲ کیلومتر هادی برکنار و ۱۶۲ کیلومتر هادی نو جایگزین شده است. ثبت این عدد ظرف مدت ۴۰ روز در صنعت برق بسیار قابل توجه است.

به گفته وی، بیش از ۹۰ درصد این عملیات سنگین بر عهده «شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران» (متانیر) بوده است. در این پروژه، گروه‌های تعمیراتی بیش از ۳۸۰۰ نفر-روز کارکرد داشتند که سهم خطوط هوایی بیش از ۱۰۰۰ نفر-روز بوده است؛ به عبارتی روزانه بیش از ۲۵ نفر به صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی خطیر بوده‌اند.

چالش‌های حریم خطوط انرژی و مناطق نظامی

معاون بهره‌برداری برق منطقه‌ای تهران در بخش دیگری از سخنان خود را به سمت چالش‌های زیربنایی صنعت برق سوق داد و خواستار بازبینی مسیر کریدورهای انرژی، به ویژه در کلانشهر تهران شد.

وی با تاکید بر اهمیت مسئله «امنیت انرژی» خاطرنشان کرد: عبور برخی مسیرهای شبکه برق از مناطق نظامی و عدم رعایت حریم خطوط توسط برخی تاسیسات جدید، عامل بروز بخشی از آسیب‌ها بوده است. علی‌رغم تذکرات پیشین، توجه کافی به این حریم‌ها نمی‌شود که این امر نیازمند تدبیر و تصمیم‌گیری در سطوح عالی و ملی است.

نصرتیان اهور همچنین به مشکلات پشتیبانی لجستیک اشاره کرد و گفت: در روزهای بحرانی، عدم سرویس‌دهی ماشین‌آلاتی که از بیرون تامین می‌شدند، فشار مضاعفی بر روند خدمت‌رسانی وارد کرد. همچنین ضرورت دارد تامین‌کنندگان داخلی ملزم به تامین به‌موقع لوازم یدکی باشند و نظارت دقیقی بر انبارها صورت گیرد.

هشدار نسبت به خروج نخبگان و لزوم اصلاح نظام دستمزد

این مقام مسئول با ابراز نگرانی از وضعیت نگهداشت منابع انسانی، اصلاح ساختار حقوق و دستمزد را حیاتی خواند و افشا کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰ درخواست مرخصی بدون حقوق از سوی همکاران باسابقه روی میز من است که قصد فعالیت در خارج از شرکت را دارند. جدایی نیروهای متخصصی که سال‌ها خاک این صنعت را خورده‌اند، زنگ خطری است که نشان می‌دهد نظام نگهداشت توانیر نیازمند تدابیر جدی‌تر و کامل‌تری است.

ایثار سیمبانان؛ از کار زیر رعد و برق تا مجروحیت در میدان

نصرتیان اهور در پایان با تشریح شرایط سخت کاری دکل‌بانان بیان کرد: در ایام بحرانی، همکاران ما بعضاً در ۴ جبهه کاری مستقل و با حضور بیش از ۱۲۰ نفر در روز فعالیت می‌کردند. روند کار به گونه‌ای است که به ازای هر دو نفر بالاکار (سیمبان)، به چهار نفر نیروی پایین‌کار و پشتیبان نیاز است.

وی با تجلیل از ازخودگذشتگی پرسنل افزود: بسیاری از روزها کار از ساعت ۷ صبح آغاز و تا پاسی از شب ادامه داشت. گروه‌های ما حتی در نیمه‌شب زیر بارش باران و وقوع صاعقه مشغول به کار بودند تا خاموشی متوجه مردم نشود. اوج این ایثارگری در حادثه پل بیلقان کرج رقم خورد؛ جایی که پای یکی از همکاران ما آسیب دید و سوخت، اما وی تا سه روز پس از آن به عملیات ادامه داد و حاضر به ترک میدان برای مراجعه پزشکی نشد.