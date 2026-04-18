رقابت مهمترین شرط مشارکت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نصیری در نشت مشترک بخشداران کوهین و طارم سفلی و اعضای هیات های اجرایی این دو بخش که به منظور ایجاد هماهنگی و آمادگی برگزاری انتخابات که در بخش داری کوهین تشکیل شده بود اظهار کرد: رقابت مهمترین اصل و شرط مشارکت است .

وی افزود: عمل به قانون و بی طرفی مجریان و ناظران موجب بالا رفتن اعتماد عمومی و افزایش ضریب سلامت انتخابات است .

مدیرکل سیاسی و انتخابات با بیان این موضوع که انتخابات با مشارکت معنا و مفهوم پیدا میکند گفت: به مردم اختیار و حق داده شده است از میان تفکرات و جناح ها و طیف ها و گرایشات مختلف بهترین را انتخاب کنند اگر گرایشات و جناح ها مختلف در رقابت حضور نداشته باشند امکان مشارکت بالا میسر نخواهد بود .

نصیری تاکید کرد: باید برای ایجاد شور و نشاط انتخاباتی و برای حضور مردم در صحنه شرایط و زمینه را رقابت و مشارکت را برای همه تفکرات و گرایشات مختلف فراهم نمایند.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری تنگ نظری و سلیقه گرایی و سخت گیریهای غیر قانونی و یک سویه را سم مهلک مشارکت دانست و گفت اگر شرایط حضور همه تفکرات و گرایشات را در انتخابات فراهم نمایم بدون شک درصد مشارکت بسیار افزایش خواهد یافت و انتخابات کم نظیری از نظر مشارکت در این دوره تجربه خواهیم کرد.