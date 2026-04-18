ملت ایران با فرهنگ «ایثار و شهادت» مچ دشمنان را خوابانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسین قاضی‌ زاده هاشمی شامگاه جمعه در جمع مردم گرمسار در میدان امام خمینی(ره) ضمن اشاره به سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: عنایت به خانواده معزز شهدا یکی از مهمترین ویژگی‌های اخلاقی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای بود.

وی با بیان اینکه ایشان در طول عمر با برکتشان در طول سال بارها و بارها نشست‌هایی با فعالان اقتصادی، فرهنگی، شعرا، وزرا و ... داشتند اما هیچ جلسه ای برای ایشان پر تکرار تر از دیدار با خانواده شهدا نبود، افزود: این توجه به خانواده شهدا، از مهمترین درس های سیره ایشان بود.

رئیس پیشین بنیاد شهید و نامزد انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها در خصوص فرهنگ رسیدگی به خانواده شهدا، تاکید داشتند، گفت: ارادت به خانواده شهدا از یادگاری های ارزشمند امام شهید است.

قاضی زاده هاشمی همچنین در دیگر بخش سخنان خود با اشاره به جو سازی های عظیم رسانه ای از سوی دشمنان و معاندان علیه ایران اسلامی بیان کرد: صد ها و هزاران شبکه ماهواره ای درست شد تا بر روی ملت ایران اسلامی کار کنند اما ملت ما همواره نشان داده که هوشیار است.

وی با بیان اینکه رسانه های دست بیگانه به دنبال این تلقین در افکار مردم هستند که ایران اگر صلح و پیشرفت و آرامش می خواهد باید به اردگاه استکبار بپیوندد، افزود: برخی متاسفانه مروج این تبلیغات هم بودند و به همین جهت فتنه های گوناگونی را در طول ۴۷ سال انقلاب اسلامی سبب شدند.

رئیس سابق بنیاد شهید با بیان اینکه آنچه مچ دشمنان را در این بازی پروپاگاندا خواباند، ایستادگی مردم و فرهنگ ایثار و شهادتی بود که امامین انقلاب اسلامی بر آن تاکید داشتند، ابراز کرد: بمب اتمی ایران اسلامی مردمش است و این موضوعی است که حتی اسرائیل هم به آن اعتراف می کند.

قاضی زاده هاشمی استقامت بر راه انقلاب و استکبارستیزی را ویژگی ملت ایران اسلامی دانست و تاکید کرد: مردم ایران حاضر هستند شهید بشوند و فرزندان شان را فدا کنند و تحریم و محاصره اقتصادی و ... را به جان بخرند و در برابر دنیای مادی بایستند اما بندگی غیرخدا را نکنند و کلام شان الله اکبر باشد.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی عزت خودشان را در کلمه حق الله دنبال می کنند، افزود: مردم ایران حاضر نیستند ایمانشان را به خدا با هیچ چیز معامله و معاوضه کنند و دشمن بارها و بارها با تهدید و تحریم و حمله نظامی این موضوع را آزمایش کرده و هر بار جز هوشیاری مردم نتیجه ای دیگر نگرفته است.