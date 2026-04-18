به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش سمنان به میزبانی فرمانداری شهرستان با اشاره به شرایط کشور و نقش مردم در مدیریت و عبور از بحرانها اظهار داشت: آنچه موجب تقویت انسجام ملی و پایداری در شرایط مختلف شده، حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه است که این مشارکت روز به روز در حال افزایش است.
وی با اشاره به عملکرد دولت در مدیریت شرایط خاص افزود: در مقاطع حساس، دولت با تمام توان در حوزههای مختلف از جمله تأمین کالاهای اساسی، مدیریت سوخت و ارائه خدمات عمومی وارد عمل شده و اقدامات مؤثری انجام داده است.
فرماندار سمنان با اشاره به حوزه توسعه فضاهای آموزشی بیان کرد: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ و همزمان با شرایط خاص کشور، چندین پروژه آموزشی در شهرستان افتتاح یا کلنگزنی شده و تعدادی از مدارس نیز در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید.
صمیمیان با اشاره به ظرفیت آموزش و پرورش در برگزاری انتخابات گفت: از مجموع ۱۲۷ شعبه اخذ رأی در شهرستان، ۴۷ شعبه در مدارس آموزش و پرورش مستقر است و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات بهصورت مطلوب پیشبینی شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه شهرستان سمنان از نظر تراکم دانشآموزی در وضعیت قابل توجهی قرار دارد، افزود: این موضوع نیازمند برنامهریزی دقیق و پیگیری ویژه برای توسعه زیرساختهای آموزشی است.
فرماندار سمنان همچنین بر تسریع در پیگیری پروژه مدرسه اوتیسم تأکید کرد و گفت: لازم است اقدامات مربوط به این پروژه با جدیت بیشتری دنبال شود تا هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
صمیمیان در ادامه با اشاره به برنامههای پیشرو افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم هفته معلم اندیشیده شده و تلاش خواهد شد این مراسم در شأن و جایگاه معلمان برگزار شود.
