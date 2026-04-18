خون O منفی در جهان کمیاب شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گفتند که خون O منفی را میتوان به بیماران با هر گروه خونی داد، و این امر در موارد اضطراری پزشکی که گروه خونی فرد ناشناخته است، ضروری است.
محققان گزارش دادند، اما از سال ۲۰۱۹، ذخایر O منفی هر ساله به سطوح بسیار پایینی رسیده است.
محققان خاطرنشان کردند که کمبودها باعث شده است که صلیب سرخ آمریکا به هر کسی که تا پایان ماه مارس خون اهدا کرده باشد، کارت هدیه ۱۵ دلاری آمازون ارائه می دهد.
دکتر «برنت لی»، محقق ارشد، در یک بیانیه خبری گفت: «خون O منفی زمانی که بیماران قبل از تأیید گروه خونی خود به تزریق فوری نیاز دارند، مانند مراقبتهای تروما یا سایر موارد اضطراری تهدیدکننده جان، بسیار مهم است.»
محققان گفتند مشکل این است که تقاضا برای خون O منفی افزایش یافته است در حالی که عرضه همچنان محدود است.
این مطالعه نشان داد که پزشکان با استفاده از خون O منفی در موقعیتهایی که میتوان از سایر گروههای خونی استفاده کرد، به این مشکل دامن میزنند.
این مطالعه استدلال میکند که پزشکان باید به جای آن از خون O مثبت، که به راحتی در دسترس است، برای تزریقهای اورژانسی در همه بیماران مرد و برای بیماران زن که احتمال باروری ندارند، استفاده کنند.
خون O مثبت به این دلیل به این نام خوانده میشود که سلولهای خونی برای آنتیژن فاکتور رزوس D (RhD)، مثبت هستند، که میتواند پاسخ ایمنی را علیه خون اهدایی ایجاد کند.
با این حال، تحقیقات نشان داده است که با توجه به اینکه اکثر افرادRhDمثبت هستند، خطر پاسخ ایمنی به تزریق خون O مثبت «به طور کلی کم» است- حدود ۳ تا ۶ درصد از کل موارد.
محققان گفتند که زنان با پتانسیل باروری استثنا هستند، زیرا عدم تطابقRhDمیتواند برای نوزادان در بارداریهای آینده مضر باشد.
به همین دلیل، خون O منفی باید برای این زنان و همچنین برای افرادی که خون O منفی دارند، ذخیره شود.
این گزارش همچنین خواستار انجام سریع تعیین گروه خونی در موارد اورژانس پزشکی است تا بیماران بتوانند در اسرع وقت خون O منفی را قطع کنند.
