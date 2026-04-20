۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۷

تهدید امارات علیه آمریکا: از یوان استفاده می‌کنیم 

تهدید امارات علیه آمریکا: از یوان استفاده می‌کنیم 

امارات متحده عربی که از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، آمریکا را تهدید کرد که در صورت تعمیق بحران از یوان چین استفاده خواهد کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات آمریکایی به روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کردند که امارات متحده عربی از آمریکا درخواست کرده است که در صورت کشیده شدن امارات به بحرانی عمیق‌تر در اثر جنگ با ایران، تضمین مالی اضطراری دریافت کند.

این مقامات گفتند که خالد محمد بالعمی، رئیس بانک مرکزی امارات، در جلساتی که هفته گذشته در واشنگتن برگزار شد، ایده ایجاد خط مبادله ارزی را با اسکات بیسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و مقامات وزارت خزانه‌داری و فدرال رزرو مطرح کرده است.

اماراتی‌ها در این جلسات تاکید کرده‌اند که تاکنون از بدترین پیامدهای اقتصادی درگیری اجتناب کرده‌اند، اما در صورت وخامت اوضاع، ممکن است به یک شریان مالی نیاز پیدا کنند.

«ایجاد خط مبادله ارزی» به بانک مرکزی امارات امکان دسترسی به دلار با هزینه کم را برای حمایت از واحد پول خود یا تقویت ذخایر ارزی خود در صورت بروز بحران نقدینگی می‌دهد.

به گفته این مقامات، اماراتی‌ها این ایده را در مذاکرات اخیر با آمریکا به عنوان یک پیشنهاد اولیه مطرح کردند. آنها معتقدند که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای حمله به ایران، کشورشان را وارد یک درگیری ویرانگر کرد که ممکن است پیامدهای آن به این زودی‌ها به پایان نرسد.

آنها افزودند که مقامات اماراتی به همتایان آمریکایی خود اطلاع دادند که اگر امارات با کمبود دلار مواجه شود، ممکن است مجبور شود از یوان چین یا ارزهای سایر کشورها در فروش نفت و سایر معاملات استفاده کند.

این اظهارات، تهدیدی ضمنی برای جایگاه دلار آمریکا به شمار می‌رود که تا حدی به دلیل استفاده تقریباً انحصاری آن در معاملات نفتی، در صدر ارزهای جهانی قرار دارد.

    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      این کشورک های شیخک نشین در خلیج فارس که هر از گاهی در اینستاگرام و فضاهای مجازی با ارزش ترین پول و معتبرترین پاسپورت دنیای خودشان را به رخ ما ایرانیان میکشیدن و پز و ادای لآکچری هارا در میآوردن الان میبینیم که فقط پس لرزه های این جنگ بیشتر از ایران جنگ زده خود این کشورها متحمل آسیب و ضرر و زیان شدن ، خلاصه با بی ارزش ترین پول و پاسپورت دنیا ( ایران )توانستیم با ارزش ترین پاسپورت و پولهای دنیا را به چالش بکشیم و پوز و بینی شون با خاک یکسان کنیم…….

