به گزارش خبرنگار مهر، در اقدامی ارزشمند و در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثارگری‌های مدافعان وطن، حسینیه حضرت فاطمه زهرا (س) شهر آب پخش با تهیه و توزیع ۱۰ هزار و ۳۸۱ بسته خرمای هدیه همدلی، ارادت خود را به رزمندگان «دفاع مقدس سوم» (جنگ رمضان) که از نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده، نشان داد.

مسئول حسینیه حضرت فاطمه زهرا (س) شهر آب پخش در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از این اقدام را ادای دینی کوچک به جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دانست و اظهار کرد : این بسته‌های پر از مهر و یاد، با هدف پوشش رزمندگان و مدافعان وطن تهیه شده‌اند.

لیلا زنگویی ابراز کرد : این ابتکار حسینیه حضرت فاطمه زهرا(س) نمونه‌ای ارزشمند از زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ایثارگران دفاع مقدس سوم است.

وی تصریح کرد: توزیع بسته‌های خرما، که نمادی از برکت و روزی حلال است، می‌تواند تسلی‌بخش دل‌های رزمندگان و یادآور رشادت‌های آنان باشد.

زنگویی اظهار کرد: اقدام خداپسندانه بانوان جهادی شهر آب پخش، نه تنها تسلی‌بخش دل رزمندگان «دفاع مقدس سوم» است، بلکه پیوند میان نسل‌ها را تقویت کرده و ارزش‌های دفاع مقدس را در جامعه ترویج می‌دهد.

مسئول حسینیه حضرت فاطمه زهرا ( س) شهر آب پخش ابراز کرد: این حرکات، نشان‌دهنده قدردانی ملت از جانفشانی‌های مدافعان وطن است و یادآور می‌شود که ایثار و فداکاری هرگز از حافظه تاریخی این ملت پاک نخواهد شد.