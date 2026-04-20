به گزارش خبرنگار مهر، در این روزها و پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران، سینماها بار دیگر با اکران آثاری متفاوت چراغهای خود را بر روی مخاطبان روشن کردهاند. در گروه سینمایی «هنروتجربه» که به فیلمهایی با رویکرد هنری و تجربی میپردازد اکنون سه فیلم «شکار حلزون»، «آن دیگری» و «آلرژی» در حال اکران است.
این آثار در سینماهای سراسر کشور روی پرده میروند اما در اکثر روزها سینماهای موزه سینما، کوروش، نارسیس، فرهنگ، چارسو و فلسطین میزبان این آثار هستند و فرصتی را برای علاقهمندان به سینما و دانشجویان فراهم میکنند تا با تماشای این آثار با ایدههایی متفاوت از فیلمهای سینمای تجربهگرا و متفاوت تر از سینمای بدنه آشنا شوند.
در ادامه مروری کوتاه بر این سه فیلم داریم.
شکار حلزون
فیلم سینمایی «شکار حلزون» به کارگردانی و نویسندگی محسن جسور و تهیه کنندگی مصطفی سلطانی ساخته شده است. این فیلم قصه مینو، زن جوان سرپرست خانوادهای را روایت میکند که برای تامین معاش در یک شرکت خدماتی و نظافتی مشغول به کار است. او با پیشنهاد شغل پرستاری از پدر یک جوان مواجه میشود که شرط پذیرفتن این شغل با حقوق مناسب، جاری شدن صیغه محرمیت میان آنهاست. این فیلم در بخش نگاه نو چهل و دومین جشنواره فیلم فجر با دیگر آثار کارگردانهای فیلم اولی به رقابت میپردازد.
حسین پاکدل، فرناز زوفا، محمد رسول صفری، مسعودرضا عجمی، رابعه مدنی، یاسمن ترابی، علیاکبر قاضی نظام، امیرعلی سخایی، میثم محمدی و زندهیاد حسام محمودی بازیگران «شکار حلزون» هستند.
آن دیگری
فیلم سینمایی «آن دیگری» به کارگردانی امیر توکلی و تهیهکنندگی سید محسن جاهد نیز از اول اردیبهشت در موزه سینما و سینما فلسطین اکران مجدد خود را آغاز می کند.
این فیلم روایت جوانی است که در کشاکش میان خواستههای شخصی و فشارهای اجتماعی، به دنبال یافتن هویتی تازه است. او در مسیر انتخابی بزرگ، با خانواده و جامعه وارد جدالی پرچالش میشود؛ سفری پر از ترس، امید و تضاد که در نهایت به کشف معنای آزادی و خودِ واقعیاش میانجامد.
امین زندگانی، مینا وحید، سیروس میمنت، مهری آل آقا، کسری ذوالفقاری، رضا محمودی، مجتبی ترکمن، صبا عبدالمالکی و نسیم ادبی از جمله بازیگران این فیلم هستند.
آلرژی
فیلم «آلرژی» به کارگردانی، نویسندگی محمد داوود عسکری و تهیه کنندگی مشترک محمد کامبیز دارابی و احمد کاوری ساخته شده است.
بازیگرانی همچون حسین سلیمانی، سهند جاهدی، بهار قاسمی، روناک پوریادگار، سید علی صالحی در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «آلرژی» یک درام حادثهای و جادهای است و در خلاصه داستان آن آمده است: ۲ زوج جوان، برای رفتن به مراسم عروسی همدانشگاهی سابقشان در روستایی مرزی، ماشینشان را گلکاری کرده و به دل جادههای کوهستانی و برفی میزنند؛ اما بر اثر حادثهای از مسیر منحرف میشوند.
