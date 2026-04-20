۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۷

اجرای برنامه‌های فرهنگی‌ـ‌هنری در مساجد کردستان همزمان با دهه کرامت

اجرای برنامه‌های فرهنگی‌ـ‌هنری در مساجد کردستان همزمان با دهه کرامت

سنندج ـ مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌ـ‌هنری مساجد کردستان از برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی در مساجد استان همزمان با دهه کرامت با هدف ترویج فرهنگ رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن دهه کرامت، برنامه‌های متنوعی با هدف ترویج فرهنگ رضوی، تقویت نشاط اجتماعی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی در کانون‌های فرهنگی‌ـ‌هنری مساجد استان برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به جایگاه این ایام در فرهنگ دینی افزود: دهه کرامت فرصتی برای ترویج مفاهیم ارزشمندی همچون مهربانی، همدلی و توجه به کرامت انسانی است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت پیوندهای اجتماعی در جامعه باشد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌ـ‌هنری مساجد کردستان ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گسترش فرهنگ امید و همدلی در جامعه هستیم و دهه کرامت ظرفیت مناسبی برای تحقق این مهم، به‌ویژه در میان نسل نوجوان و جوان، فراهم کرده است.

برگزاری مسابقه کتابخوانی «دختران آفتاب»

کیامهر با اشاره به برخی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بیان کرد: اجرای سرودهای مناسبتی، برگزاری مسابقات کتابخوانی با عنوان «دختران آفتاب» با محوریت سیره اهل‌بیت (ع)، مسابقات نقاشی، برپایی جشن‌های مردمی در مساجد و مشارکت در برنامه‌های میدانی و خیابانی از جمله این برنامه‌هاست.

وی همچنین از دیدار و تجلیل خانواده‌های شهدا به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص این ایام یاد کرد و گفت: این اقدام در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج ارزش‌های دینی و انسانی انجام می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌ـ‌هنری مساجد کردستان با تأکید بر مشارکت مردمی خاطرنشان کرد: تلاش شده است برنامه‌ها با حضور فعال اعضای کانون‌ها، به‌ویژه کودکان و نوجوانان و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی اجرا شود تا شاهد پویایی بیشتر مساجد در این ایام باشیم.

وی در پایان گفت: کانون‌های فرهنگی‌ـ‌هنری مساجد به‌عنوان پایگاه‌های مردمی می‌توانند با بهره‌گیری از ابزار هنر و فعالیت‌های جمعی، مفاهیم دهه کرامت را به شکلی اثرگذار در جامعه ترویج دهند.

