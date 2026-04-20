به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن دهه کرامت، برنامههای متنوعی با هدف ترویج فرهنگ رضوی، تقویت نشاط اجتماعی و توسعه فعالیتهای فرهنگی در کانونهای فرهنگیـهنری مساجد استان برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به جایگاه این ایام در فرهنگ دینی افزود: دهه کرامت فرصتی برای ترویج مفاهیم ارزشمندی همچون مهربانی، همدلی و توجه به کرامت انسانی است و میتواند زمینهساز تقویت پیوندهای اجتماعی در جامعه باشد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیـهنری مساجد کردستان ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گسترش فرهنگ امید و همدلی در جامعه هستیم و دهه کرامت ظرفیت مناسبی برای تحقق این مهم، بهویژه در میان نسل نوجوان و جوان، فراهم کرده است.
برگزاری مسابقه کتابخوانی «دختران آفتاب»
کیامهر با اشاره به برخی برنامههای پیشبینیشده بیان کرد: اجرای سرودهای مناسبتی، برگزاری مسابقات کتابخوانی با عنوان «دختران آفتاب» با محوریت سیره اهلبیت (ع)، مسابقات نقاشی، برپایی جشنهای مردمی در مساجد و مشارکت در برنامههای میدانی و خیابانی از جمله این برنامههاست.
وی همچنین از دیدار و تجلیل خانوادههای شهدا بهعنوان یکی از برنامههای شاخص این ایام یاد کرد و گفت: این اقدام در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج ارزشهای دینی و انسانی انجام میشود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیـهنری مساجد کردستان با تأکید بر مشارکت مردمی خاطرنشان کرد: تلاش شده است برنامهها با حضور فعال اعضای کانونها، بهویژه کودکان و نوجوانان و با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی اجرا شود تا شاهد پویایی بیشتر مساجد در این ایام باشیم.
وی در پایان گفت: کانونهای فرهنگیـهنری مساجد بهعنوان پایگاههای مردمی میتوانند با بهرهگیری از ابزار هنر و فعالیتهای جمعی، مفاهیم دهه کرامت را به شکلی اثرگذار در جامعه ترویج دهند.
