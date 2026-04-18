۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

۲۹ هزار دختر یتیم و نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان هستند

اصفهان – مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان گفت: همزمان با آغاز دهه کرامت، ۲۹ هزار و ۳۴۸ دختر یتیم و نیازمند تحت حمایت این نهاد در استان قرار دارند.

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و آغاز دهه کرامت اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۵ هزار فرزند تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان هستند که از این تعداد ۲۹ هزار و ۳۴۸ نفر را دختران یتیم و نیازمند تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اجرای طرح اکرام ایتام و محسنین در استان افزود: در حال حاضر بیش از ۱۶۰ هزار نیکوکار در قالب این طرح با کمیته امداد همکاری داشته و از فرزندان نیازمند حمایت می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با بیان اینکه دهه کرامت فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ نیکوکاری و کمک به نیازمندان است، ادامه داد: در این ایام که عطر معنوی فرهنگ رضوی در جامعه جاری است، می‌توان با الگوگیری از سیره اهل بیت(ع) توجه بیشتری به حمایت از اقشار نیازمند داشت.

زارع با دعوت از خیران برای مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین تصریح کرد: نیکوکاران می‌توانند برای حمایت از فرزندان تحت پوشش این طرح از طریق ثبت‌نام در پایگاه اینترنتی ekram.emdad.ir، ارسال عدد یک به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، استفاده از بازوی «حامی باش» در پیام‌رسان «بله» و یا مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد در سراسر استان اقدام کنند.

وی همچنین الگوبرداری از سیره حضرت فاطمه معصومه(س) را راهگشای زندگی دختران امروز و مادران آینده دانست و گفت: ولادت این بانوی بزرگوار یادآور نقش اثرگذار زنان در تحولات اجتماعی و حمایت از ارزش‌های دینی در جامعه اسلامی است.

کد مطلب 6803880

