به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، شرکت امنیت سایبری هانترس در مجموعه پست هایی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد محققان آن مشاهده کردند هکرها از سه شکاف امنیتی ویندوز به نام های بلو همر، آن دفند و رد سان سواستفاده کرده اند.

هنوز مشخص نیست هدف این حمله چه بود و کدام هکر آن را انجام داده است.

بلوهمر میان این سه باگ تنها شکاف امنیتی است که مورد سواستفاده قرار گرفته و مایکروسافت آن را ترمیم کرده است. وصله امنیتی برای بلوهمر در هفته جاری راه اندازی شده است.

به نظر می رسد هکرها با سواستفاده از باگ هایی که محققان امنیتی به طور آنلاین منتشر کرده اند، عملیات نفوذ را انجام داده اند.

در اوایل ماه جاری محققی که با نام مستعار Chaotic Eclipse شناخته می‌شود، در وبلاگ خود چیزی را منتشر کرد که به گفته‌ او کدی برای بهره‌برداری از یک آسیب‌پذیری وصله نشده در ویندوز بود. این محقق به برخی اختلافات با مایکروسافت به عنوان انگیزه‌ انتشار این کد اشاره کرد.

چند روز بعد این کاربر شکاف «آن دفند» و اوایل هفته گذشته «رد سان» را منتشر کرد. محقق مذکور کدی برای سواستفاده از تمام سه شکاف را در صفحه گیت هاب منتشر کرد.