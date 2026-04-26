۱۹۸ بار نشت داده های یک بانک علمی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، «بیوبانک» حدود ۲۰۰ تهدید حقوقی برای محققان صادر کرده و از آنها خواسته داده های سلامتی هزاران شهروند انگلیسی را که به طور غیرقانونی منتشر شده را حذف کنند.

بیشتر موارد نشت داده های قابل ردیابی مربوط به آمریکا یا چین بودند. یان موری وزیر فناوری انگلیس در یک بیانیه اضطراری فاش کرد نیم میلیون شهروند انگلیسی عضو «بیوبانک»، داده هایشان در وب سایت چینی «علی بابا» برای فروش عرضه شده بود.

او اعلام کرد نمی تواند به طور ۱۰۰ درصد تضمین کند عاملان خارجی که به داده ها دسترسی دارند، نمی توانند افراد را با اتکا به این اطلاعات شناسایی کنند. هرچند این روشی بسیار پیشرفته برای استفاده از داده هاست.

داده های ژنتیکی، سابقه پزشکی و نمونه های بیولوژیکی ۵۰۳ هزار داوطلب در یکی از بزرگترین بازارهای فروش آنلاین جهان عرضه شده بود. البته از آن زمان تاکنون داده های مذکور حذف شده اند و مقامات معتقدند اطلاعات به کسی فروخته نشده اند.

«یو کی بیوبانک» جامع ترین مخزن داده زیست شناختی، سلامتی و سبک زندگی است که محققان سراسر جهان از آن استفاده می کنند. هرچند در این داده ها هیچ گونه اطلاعات شخصی مانند نام یا آدرس وجود ندارد اما شامل سن، ماه و سال تولد داوطلبان می شود.

منتقدان خواستار وضع محدودیت هایی بر قابلیت دسترسی چین به داده ها و همچنین ارتقا تنظیمات امنیتی شده اند. در کمتر از یک سال حدود ۲۰۰ «درخواست حذف براساس قانون کپی رایت» صادر شده است. محققان باید کدهای ورای تحقیقات شان را منتشر کنند که گاهی اوقات شامل بخش یا کل مخزن داده می شود.