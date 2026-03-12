۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

یک هکر به اسناد اپستین در اف بی آی نفوذ کرد

یک هکر ناشناس در ۲۰۲۳ میلادی به دفتر میدانی اف بی آی در نیویورک نفوذ کرد و پرونده های این سازمان در ارتباط با جفری اپستین را به خطر انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، به گفته یک منبع آگاه از این نقض امنیتی و همچنین طبق اسناد دادگاه عملیات هک مذکور با سواستفاده از سروری در «آزمایشگاه پزشکی قانونی سوءاستفاده از کودکان» در دفتر میدانی اف‌بی‌آی در نیویورک که به دلیل غفلت یک مأمور ویژه اف بی آی دخیل در این پرونده آسیب‌پذیر شده بود، انجام شده است. براساس یک سند دادگاه، این نقض امنیتی «شامل بررسی برخی از پرونده‌های مربوط به تحقیقات اپستین» بوده است.

به گفته سخنگوی اف‌بی‌آی تحقیقات در این زمینه در حال انجام است. این سخنگو در بیانیه‌ای ایمیلی اعلام کرد: اف بی آی پس از حادثه سایبری ۲۰۲۳ میلادی شبکه آسیب‌دیده را مهار کرد و تشخیص داد که این حادثه فقط یک مورد بوده است. اف‌بی‌آی دسترسی به عامل مخرب را محدود و شبکه را اصلاح کرد.
یک منبع آگاه فاش کرد که تا زمانیکه ماموران از هکر خواستند به یک تماس ویدئویی بپیوندد و در آنجا اطلاعات کاربری خودد را به او نشان دادند، این هکر متوجه نشده بود که به اف بی آی نفوذ کرده است.

کد خبر 6772575
شیوا سعیدی

    • اذرگون IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      این کودکان بیچاره هم قربانی شدند

