هکر ۱۵ ساله اطلاعات ۱۲ میلیون نفر را سرقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، این نوجوان مظنون به سرقت اطلاعات خصوصی حدود ۱۲ میلیون نفر از «آژانس ملی اسناد امن» (ANTS) است که پاسپورت، کارت شناسایی ملی، گواهینامه و اسناد خودرو را صادر می کند.

ادعا می شود هکر مذکور سعی در سرقت داده هایی داشته که شامل اطلاعات لاگین، نام کامل افراد، آدرس ایمیل، تاریخ تولد، آدرس پستی و شماره تماس هستند.

رسانه‌های فرانسوی گزارش داده اند این نوجوان که در ۲۵ آوریل دستگیر شده به سرقت اعتراف کرده است.

از سوی دیگر ANTS ماه گذشته وپس از مشاهده فعالیتی غیرمعمول در ۱۳ آوریل اعلام کرد، هک شده است. تحقیقات درباره این نفوذ به یک انجمن جرائم سایبری رسید که بیشتر اوقات برای خرید و فروش داده های سرقت شده در وب تاریک به کار می رود.

کارآگاهان در این انجمن کاربری با نام breach۳d شناسایی کردند که مدعی شه بود حمله را انجام داده و دولت فرانسه را مسخره می کرد. این کاربر در انجمن نوشته بود: آنها بهتر است به هنرهای آشپزی بچسبند، امنیت سایبری شان مثل کروسان ها تو خالی است.

همچنین این کاربر در محاوره ای با یک خبرنگار نوشته بود: من حتی تصور نمی کردم چنین شکافی در زیرساخت دولت فرانسه وجود داشته باشد. تصور می کنم این شکاف به دلیل غفلت ایجاد شده است.

او در ادامه اضافه کرد بود منتظر حمله پلیس در آینده نزدیک است.