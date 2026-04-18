لاشه ۴ رأس شکار شامل قوچ وحشی و بز وحشی در آمل کشف شد

عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: طی روزهای اخیر و به‌دنبال اجرای گشت‌های میدانی ۲۴ ساعته و همکاری‌های اطلاعاتی با دوستداران حیات وحش، بیش از ۴۰ مورد تخلف محیط زیستی در سراسر استان کشف و ضبط شده است.

زارع با اشاره به کشف لاشه ۴ رأس شکار شامل قوچ وحشی، بز وحشی، کلچه و بزغاله وحشی در شهرستان آمل و دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در دابودشت، گفت که در جریان این عملیات‌ها، سلاح‌های شکاری غیرمجاز نیز کشف و ضبط شده است.

وی همچنین از کشف و جمع‌آوری بیش از ۳۰ ابزار صیادی غیرمجاز در شهرستان‌های بابلسر، ساری و فریدونکنار خبر داد و افزود که در این عملیات‌ها، چندین گونه آبزی در حال شکار یا گرفتار در دام‌های صیادان غیرمجاز نجات داده شدند. از جمله این اقدامات، نجات یک بهله عقاب ماهیگیر آسیب‌دیده و رهاسازی پنج لاک‌پشت در رودخانه چالوس بود.

رئیس یگان حفاظت محیط زیست استان تأکید کرد که گشت‌های نظارتی و عملیاتی این یگان با هدف مقابله با صید غیرمجاز، حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب زیست‌بوم‌های آبی استان با جدیت ادامه خواهد داشت.