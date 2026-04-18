به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الفهداوی یکی از مسئولان ائتلاف سیاسی عزم عراق تاکید کرد، موشک های ایرانی موفق شدند از سامانه های آمریکایی و صهیونیستی عبور کرده و خسارت های زیادی در مواضع دشمن برجای بگذارند.

وی اضافه کرد، با وجود آن که این سامانه ها از تکنولوژی های پیشرفته ای برخوردار هستند و می توانند اهداف را قبل از رسیدن به مواضع، منفجر کنند اما موشک های ایرانی با قدرت خود روند جنگ را تغییر دادند.

الفهداوی تصریح کرد، دروغ پدافند هوایی محافظت شده بعد از شکست در برابر پهپادها و موشک های ایرانی رسوا شد.

وی گفت: این موشک ها موفق شدند به لایه های پدافند بهترین سامانه های دفاع هوایی جهان نفوذ کنند.