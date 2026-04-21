به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در سرزمین های اشغالی طی روزهای اخیر شاهد موجی از جنجال و بحث‌های گسترده بوده‌اند؛ این وضعیت پس از اظهارات «یارون آفرهام» خبرنگار سیاسی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی درباره دروغ‌گویی مقامات صهیونیست در خصوص جنگ با ایران شکل گرفت.

روزنامه معاریو در این رابطه نوشت که آفرهام در یک گفتگوی تلویزیونی با اذعان به دروغ پردازی های رژیم صهیونیستی در طول جنگ اعلام کرد تصویری که به افکار عمومی اسرائیل درباره تحولات جنگ ایران ارائه شده، دقیق نیست و جزئیات مهمی به‌ دلیل محدودیت‌های سانسور رسانه‌ای پنهان مانده است.

وی تصریح کرد که واقعیت میدانی با روایت رسمی کابینه، از جمله اظهارات بنیامین نتانیاهو و اعضای کابینه امنیتی، تفاوت دارد و مسائلی وجود داشته که باید انجام می‌شد، اما انجام نشد. او همچنین افزود اگر مردم از این جزئیات آگاه شوند، نسبت به ادعاهایی مانند «حمله کردیم، ترور کردیم و نابود کردیم» با تردید بیشتری نگاه خواهند کرد. وی تأکید کرد: «واقعیت پیچیده‌تر است و ما دائماً فریب خوردیم».

این اظهارات به ‌سرعت به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد، به ‌ویژه در شرایطی که سطح اعتماد عمومی به پیام‌های رسمی کابینه نتانیاهو کاهش یافته است.

برخی کاربران و تحلیلگران، علاوه بر کابینه از عملکرد شخص آفرهام نیز انتقاد و تاکید کردند که اگر یک خبرنگار ارشد، اطلاعاتی در اختیار دارد که می‌تواند تصویر واقعی‌تری ارائه دهد، وظیفه حرفه‌ای او تلاش برای انتشار آن است، نه طرح اشاره‌های مبهم در رسانه. در همین راستا، انتقاداتی نیز نسبت به نقش رسانه‌ها در بازتاب روایت‌های رسمی و نزدیکی آن‌ها به نهادهای سیاسی و امنیتی مطرح شده است.

جنجال کنونی در سرزمین های اشغالی ابعادی فراتر از موضوع جنگ با ایران به خود گرفته و به مسئله نقش رسانه‌ها در شرایط سانسور، افزایش تردید عمومی و بحران اعتماد عمیق در جامعه صهیونیستی کشیده شده است.