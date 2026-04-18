۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۲۱

سلاح خطرناک حزب‌الله صهیونیست‌ها را به وحشت انداخت

یک روزنامه عبری زبان به ویژگی‌های سلاح خطرناک رزمندگان حزب‌الله علیه نظامیان صهیونیست اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اذعان کرد، در صورتی که درگیری ها میان رژیم صهیونیستی و حزب الله مجددا از سر گرفته شود رزمندگان لبنانی از پهپادهای حامل خمپاره و دارای فیبر نوری استفاده کنند.

در این گزارش آمده است، این پهپادهای کوچک در برابر امواج پارازیت مقاوم بوده، بی صدا و دقیق هستند. آنها می توانند تمام منطقه عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان تحت پوشش قرار داده و خود را به شهرک های مرزی برسانند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که حزب الله لبنان در نبرد اخیر از ۵۵۰۰ موشک و خمپاره استفاده کرده است.

    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      خب حمله کنن، چرا التماس آتش بس دارن ؟
    • احسان IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      فیبر نوری و پهپاد یعنی یه چیزی شبیه سیم بهش وصله ؟
      • وحید IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
        بله یه کپسول زیرش داره و در برابر جمینگ مقاوم هست. توی اکراین خیلی استفاده شد.
    • علی اصغر کریمی IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      درود خدا بر لشکریان خدا - حزب الله قهرمان - امید است لشکر ملائکه و امدادهای غیبی به کمک حزب الله باشد ان شاءالله.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها