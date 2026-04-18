به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اذعان کرد، در صورتی که درگیری ها میان رژیم صهیونیستی و حزب الله مجددا از سر گرفته شود رزمندگان لبنانی از پهپادهای حامل خمپاره و دارای فیبر نوری استفاده کنند.

در این گزارش آمده است، این پهپادهای کوچک در برابر امواج پارازیت مقاوم بوده، بی صدا و دقیق هستند. آنها می توانند تمام منطقه عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان تحت پوشش قرار داده و خود را به شهرک های مرزی برسانند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که حزب الله لبنان در نبرد اخیر از ۵۵۰۰ موشک و خمپاره استفاده کرده است.