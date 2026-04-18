ارائه ۳ هزار و ۹۶۶ خدمت پزشکی و روانشناختی در جنگ تحمیلی رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ حمیدرضا دهقان در تشریح اقدامات انجامشده اظهار داشت که در حوزه واحدهای فعال درمان اضطراری ، ۳۱ واحد RDH در سطح استانها راهاندازی شده و بیمارستان صحرایی RH نیز به طور کامل تجهیز و آماده به کار است.
وی افزود: ۴۲۰ کیف تروما از مبادی بینالمللی تأمین و در استانهای سراسر کشور توزیع شده است. همچنین ۲۵۲ تیم واکنش سریع درمان اضطراری با پوشش ۱۰۰ درصدی تشکیل و تجهیز گردیدند که این تیمها تاکنون در ۱,۶۷۴ صحنه آسیبدیده جنگ تحمیلی رمضان حضوری مؤثر و نجاتبخش داشتهاند.
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر با اشاره به خدمات پزشکی و روانشناختی گسترده، خاطرنشان کرد: در مجموع ۳,۹۶۶ خدمت پزشکی و روانشناختی به آسیبدیدگان حوادث ناشی از جنگ تحمیلی ارائه شده که نشاندهنده حضور همهجانبه هلال احمر در خط مقدم سلامت کشور است.
دهقان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات ویژه به امدادگران مجروح در بیمارستان نورافشار گفت: تعداد خدمات ارائهشده به عوامل مجروح امدادی از ۲۱ مورد به ۵۲ مورد رسیده که رشد ۱۵۰ درصدی را نشان میدهد. این مهم، تجلی وفاق و همدلی در درون خانواده بزرگ هلال احمر است.
وی در خصوص حوزه بهداشت روان نیز تصریح کرد: تعداد کارشناسان روانشناسی به کار گرفته شده در سامانه ۴۰۳۰ از ۲۴۸ نفر به ۳۹۰ نفر افزایش یافته که رشد ۵۷ درصدی را نشان میدهد. همچنین ۷۰ مرکز فعال واکسیناسیون و درمانی در سطح کشور مشغول به خدمترسانی هستند که نسبت به برنامه اولیه ۳۴ مرکز، رشد ۱۰۵ درصدی داشته است.
دهقان در پایان با تأکید بر برگزاری دوره تخصصی «طب رزم و حوادث شیمیایی» برای تیمهای BHC تمامی ۳۱ استان ، خاطرنشان کرد: تمامی تجهیزات مورد استفاده در واحدهای بهداشت و درمان اضطراری کالیبره شده و هلال احمر با آمادگی حداکثری، حماسه خدمت بیوقفه خود را برای حفظ جان و سلامت هموطنان تداوم خواهد بخشید.
