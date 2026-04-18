آسیب ۹۷۷ واحد مسکونی در مراغه بر اثر حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری‌راد روز شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه طی جنگ تحمیلی سوم، شهرستان مراغه تعداد ۳۶ شهید تقدیم اسلام و انقلاب و حریم امنیت کشور کرد، افزود: تعداد ۱۳۴ نفر نیز در این جریان مصدوم شدند که تعداد زیادی از آنها به‌ صورت سرپایی درمان و تعدادی نیز بستری شدند که متأسفانه از این مجروحین دو نفر نیز به شهادت رسیدند.

به گفته وی طی جنگ ۴۰ روزه تعداد ۱۱۳ دستگاه از خودروهای شخصی و دولتی نیز در شهر مراغه آسیب دیدند.

امیری راد تخریب و آسیب به تعداد ۱۴ ساختمان اداری را از دیگر آثار موشک باران و بمباران مراغه در جنگ اخیر بیان و اظهار کرد: برای این واخدهای اداری آسیب‌ دیده جایگزین ها صورت گرفته و برای خودروهای آسیب‌دیده نیز تأمین خسارت در دست انجام است.

وی از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی آسیب‌های وارد شده به اماکن مسکونی، اداری و تجاری خبر داد و گفت: تعداد ۱۳ واحد مسکونی از آسیب‌دیدگان جنگ برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن و ۵۸ واحد جهت دریافت تسهیلات پنج میلیار و ۸۰۰ میلیون ریالی وام معیشتی برای انتخاب محل مناسب برای سکونت معرفی شدند.

امیری راد ادامه داد: همچنین تعداد ۴۷ واحد صنفی از کسب‌ و کارهای آسیب‌ دیده نیز در مجموع برای دریافت مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه دشمن جسارت رویارویی با رزمندگان اسلام را ندارد، گفت: دشمن آمریکایی - صهیونی وقتی از جنگ سخت و نظامی نتیجه نگرفت رو به جنگ روانی آورده است که در این عرصه نیز با آگاهی و بصیرت ملت با شکست مواجه خواهد شد.

فرماندار مراغه ادامه داد: دشمن زبون در صحنه جنگ روانی و ترکیبی، امنیت کشور ما را هدف قرار داده استا که به امید خدا و با همدلی و وحدت مردم از این حربه نیز نتیجه نخواهد گرفت.

امیری راد حضور چشمگیر مردم مراغه از روزهای اولیه جنگ تحمیلی اخیر به‌ صورت خودجوش در خیابان‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: مردم این خطه از شروع جنگ با گرد آمدن در مسجد جامع و حرکت به سوی میدان شهدای طلوع فجر هر شب پرشورتر و باشکوه‌تر حضور خود را اعلام نموده اند.

وی با قدردانی از همکاری بازاریان مراغه با شرکت در پویش «اصناف با انصاف»، یادآور شد: در این پویش اصناف وارد صحنه شده و با مهر و محبت با حداقل سود و گاهاً بدون هیچ‌گونه سودی اقدام به فروش مایحتاج مردم کرده اند.

امیری راد یادآور شد: دشمن در نظر داشت تا ایران اسلامی را وادار به تسلیم کند، اما تسلیم در خون مردم ما نیست و دشمنان با دیدن مقاومت خیره‌کننده مردم مات و مبهوت ماند و به همین علت زیرساخت‌های ما را تهدید کرد که در این عرصه نیز ملت با تشکیل زنجیره های انسانی ایستادگی خویش را نشان دادند.