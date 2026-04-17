  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

دیدار معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با خانواده شهدای جنگ

تبریز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با خانواده شهدای جنگ رمضان در تبریز و باسمنج دیدار کرد.

به گزاش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز جمعه با خانواده شهدای والامقام «امید شاهین فرد» و «محمدجعفر باقری حامد» دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدارها که سردار مسعود باقری‌نژاد مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌شرقی، عبدالرزاق میراب مشاور استاندار در امور ایثارگران و علی اکبر سلمانی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان حضور داشتند، ضمن گرامیداشت یاد شهدای ولامقام جنگ تحمیلی سوم، به خانواده شهید «محمدجعفر باقری» حامد در حجتی تبریز و «امید شاهین‌فرد» در شهر باسمنج ادای احترام شد.

کد مطلب 6803464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها