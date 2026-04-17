دیدار معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با خانواده شهدای جنگ

به گزاش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز جمعه با خانواده شهدای والامقام «امید شاهین فرد» و «محمدجعفر باقری حامد» دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدارها که سردار مسعود باقری‌نژاد مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌شرقی، عبدالرزاق میراب مشاور استاندار در امور ایثارگران و علی اکبر سلمانی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان حضور داشتند، ضمن گرامیداشت یاد شهدای ولامقام جنگ تحمیلی سوم، به خانواده شهید «محمدجعفر باقری» حامد در حجتی تبریز و «امید شاهین‌فرد» در شهر باسمنج ادای احترام شد.