بازیگر آمریکایی: جنگ ایران نشانه امپراتوری رو به زوال آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی بیست، نیک آفرمن از جایگاه خود در برنامه «دیلی شو» استفاده کرد و برنامههای ترامپ برای سالگرد ۲۵۰ سالهشدن آمریکا را علیه خود وی به کار برد.
بازیگر ۵۵ ساله سریال «پارکها و تفریحات» در حالی که کلاه مهمانی به سر داشت و جلوی یک کیک نشسته بود، شروع به صحبت کرد و با مسخره کردن سخنان معمولا به هم ریخته ترامپ گفت: «جشن پانصد و پنجاهمین سالگرد آمریکا از راه رسیده است و برای برگزاری جشن نیمهپنجاهمین سالگردش، امیدوارم یک برنامهریزی عالی داشته باشیم».
نیک آفرمن با تمسخر «جشنهای خودبزرگبینانه» ترامپ با کنایه گفت: به یقین ترامپ مهمانی را برنامهریزی کرده. انگار خبر دیگری نیست. قیمت بنزین درست زیر سطح «جاده خشم» است اما از انتخاب بادکنکها لذت ببرید.
این بازیگر برنده جایزه امی ادامه داد: شاید من دارم زود قضاوت میکنم. ما فقط میتوانیم امیدوار باشیم که ترامپ به اندازه جفری اپستین، سرمایهگذار فقید، به جشن تولد آمریکا عشق بورزد.
آفرمن، که هم نقش یک رئیس جمهور خیالی را در فیلم پادآرمانشهری «جنگ داخلی» و هم نقش یک رئیس جمهور واقعی (چستر آرتور) را در فیلم «مرگ با رعد و برق» نتفلیکس بازی کرده، سپس فهرستی از جشنهای سالگرد را که ترامپ در آن حضور خواهد داشت، برای حضار شرح داد، مانند طرح خزانهداری آمریکا برای مزین کردن اسکناسهای دلار با امضای میلیاردر رسوا و تأیید کمیسیون هنرهای زیبای آمریکا برای قرار دادن چهره ترامپ روی یک سکه طلای ۲۴ عیار یادبود. علاوه بر این، کارت سالانه پارک ملی ۲۰۲۶ چهره دونالد ترامپ و جورج واشنگتن را نشان خواهد داد.
آفرمن در پاسخ گفت: بابا من به پارکهای ملی میروم تا ریخت تو را نبینم.
وی افزود: میدانید، من فرض میکردم که تم مهمانی برای تولد آمریکا، مثلا خود آمریکا باشد اما از تزئینات مهمانی حس میکنم که تم متفاوتی در حال ظهور است.
اما همه این حرفها هنوز کافی نبود و آفرمن گفت رئیس جمهور قصد دارد طاق پیروزی پاریس را در واشنگتن دی سی، با عنوان «طاق پیروزی ترامپ» کپی کند.
در «دیلی شو» تصاویری از رئیس جمهور نشان داده شد که مدلهای مینیاتوری این طاق را به خبرنگاران نشان میداد و میگفت قصد دارد آن را با ارتفاع ۲۵۰ فوت بسازد.
این بازیگر در ادامه گفت: یعنی او نمیتواند مثل یک پدربزرگ دیوانه معمولی با ماکتهایش در زیرزمین بازی کند؟
وی برنامههای جشن دویست و پنجاهمین سالگرد تولد آمریکا را «جشنهای خودبزرگبینانه» خواند و گفت که ترامپ مانند «یک امپراتور رومی» رفتار میکند و آن را «نبردهای گلادیاتوری» مدرن خواند که در قالب یک مسابقه در چمن کاخ سفید و در روزی که ترامپ ۸۰ ساله میشود، برگزار میشود.
آفرمن افزود: ورزشهای خونین برای سرگرمی یک سزار نمایش قدرت نیست. این به معنای واقعی کلمه اولین نشانه یک امپراتوری رو به زوال است و البته مورد دومش، شروع جنگ در ایران است.
