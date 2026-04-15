به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پست دونالد ترامپ در حمله به پاپ لئو چهاردهم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و رهبر کاتولیک‌های جهان را فردی «ضعیف» خواند، موجب شد تا استیون کولبرت و جیمی کیمل، مجریان برنامه‌های آخر شبی تلویزیون، در ناباوری فرو روند. هر دوی این مجریان سرشناس که بارها در مونولوگ‌های خود به ترامپ حمله می‌کنند، تقریبا در برابر سخنرانی تند رئیس جمهور آمریکا علیه پاپ، تا مرز گیجی رفتند و تقریباً لال شدند.

کولبرت به مخاطبانش گفت: هیچ‌وقت خوب نیست وقتی کسی بگوید باید واقعاً محتاط‌تر و محترمانه‌تر رفتار کنی و سپس با کنایه افزود: به گفته یک مورخ مذهبی ایتالیایی، حتی هیتلر یا موسولینی هم تا این حد مستقیم و علنی به پاپ حمله نکردند.

پاپ لئو به شکلی مستقیم و علنی با جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و همچنین سیاست مهاجرتی ترامپ مخالفت کرده و این امر موجب فروپاشی ترامپ شده است. ترامپ پس از مخالفت پاپ در پستی نوشت: «پاپ لئو درباره جرم و جنایت ضعیف و در زمینه سیاست خارجی افتضاح است... من پاپی نمی‌خواهم که فکر کند اشکالی ندارد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. من پاپی نمی‌خواهم که فکر کند حمله آمریکا به ونزوئلا وحشتناک است، کشوری که مقادیر زیادی مواد مخدر به آمریکا می‌فرستاد و حتی بدتر از آن، زندان‌های خود، از جمله قاتلان، فروشندگان مواد مخدر و مجرمان را راهی کشور ما می‌کرد. و من پاپی نمی‌خواهم که از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کند، زیرا من دقیقاً همان کاری را می‌کنم که برای آن انتخاب شده‌ام، یعنی ثبت کمترین میزان جرم و جنایت و ایجاد بزرگترین بازار سهام تاریخ.

این پست ترامپ همچنین موجب شد تا جیمی کیمل دیگر مجری برنامه‌های تلویزیونی بپرسد: پاپ چه ربطی به جرم و جنایت دارد؟ او بتمن نیست، او خود پاپ است. این اتفاقی است که وقتی به جای خواندن کتاب مقدس، آنها را می‌فروشید، می‌افتد. یعنی بین رئیس جمهور و پاپ دعوا داریم. دنیا شده یک قسمت واقعی از «ساوت پارک».

ترامپ وقتی در ادامه این پست تصویری تولید شده توسط هوش مصنوعی از خودش گذاشت که بسیاری آن را به عنوان عیسی مسیح تفسیر ‌کردند، واکنش‌های منفی بیشتری برانگیخت. واکنش‌ها آنقدر گسترده و جدی بود که ترامپ این پست را از حساب کاربری خود حذف کرد و ادعا کرد که قصد داشت خود را به عنوان یک پزشک به تصویر بکشد.

کولبرت با عصبانیت در این مورد نظر داد و گفت: «بنابراین، دونالد ترامپ می‌خواهد ما باور کنیم که او فکر می‌کرده این یک پزشک است.» او این سخنان را «بهانه‌ای» از سوی رئیس جمهور خواند و افزود: «اگر من در مطب پزشک باشم و آن مرد وارد شود، فکر می‌کنم مرده‌ام».

بهانه ترامپ همچنین موجب شد تا جان استوارت در برنامه «نمایش روزانه» از وی پرسید: «اصلاً دیگر دروغ گفتن به ما برایت اهمیت دارد؟ کی این کار تمام می‌شود؟ این رابطه دیگر کهنه شده؟ دروغ‌هایت قبلاً اندکی قابل قبول بود و حالا بهترین چیزی که داری بگویی این است که: «نه، من عیسی مسیح نبودم. من یک پزشکم!» باید برگردی و جای خودت را پیدا کنی، خیلی سریع این کار را انجام بده».