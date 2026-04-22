۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۳۲

رئیس‌جمهور نیکاراگوئه: ترامپ دچار «اختلال روانی» است

انیل اورتِگا، رئیس‌جمهور نیکاراگوئه در اظهاراتی تند علیه همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ او را به دلیل به‌راه‌انداختن جنگ علیه ایران «دارای اختلال روانی» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اورتگا تأکید کرد که اقدامات ترامپ در قبال ایران موجب بی‌ثباتی در خاورمیانه شده و پیامدهای منفی بر اقتصاد جهانی گذاشته است.

وی در مراسمی در ماناگوآ، پایتخت نیکاراگوئه گفت: «جنگی که رئیس‌جمهور آمریکا به راه انداخته، نمونه بارز رفتار فردی است که عقل خود را از دست داده و تصور می‌کند قادر به انجام هر اقدام و هر جنایتی است.» او با لحنی کنایه‌آمیز افزود که ترامپ «از سلامت عقل برخوردار نیست.»

رئیس‌جمهور نیکاراگوئه همچنین از استفاده ترامپ از نمادهای مذهبی انتقاد کرد و به انتشار تصویری از او به‌عنوان «عیسی» در شبکه اجتماعی‌اش اشاره کرد.

اورتگا گفت: «مردم آمریکا و جهان، او را نه به‌خاطر ادعاهایش درباره انجام معجزه و شفا، بلکه به‌خاطر جان‌هایی که گرفته است، پاسخگو خواهند دانست.»

در ادامه این تنش دیپلماتیک، اورتگا تحریم‌های اخیر ایالات متحده علیه دو پسرش را محکوم کرد و با انتقاد از واشنگتن گفت: «آن‌ها دیگر حتی نامی برای اعمال تحریم‌ها ندارند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان ماناگوآ و دولت آمریکا افزایش یافته و واشنگتن، دولت اورتگا را به حرکت به‌سوی اقتدارگرایی متهم می‌کند.

    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      جنگی که غیر قانونی ،غیر انسانی وغیر اخلاقی باشه خوب نیست ،وامریکا رو به خاطر جان هایی که گرفته پاسخگو خواهند کرد

