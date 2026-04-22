به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اورتگا تأکید کرد که اقدامات ترامپ در قبال ایران موجب بیثباتی در خاورمیانه شده و پیامدهای منفی بر اقتصاد جهانی گذاشته است.
وی در مراسمی در ماناگوآ، پایتخت نیکاراگوئه گفت: «جنگی که رئیسجمهور آمریکا به راه انداخته، نمونه بارز رفتار فردی است که عقل خود را از دست داده و تصور میکند قادر به انجام هر اقدام و هر جنایتی است.» او با لحنی کنایهآمیز افزود که ترامپ «از سلامت عقل برخوردار نیست.»
رئیسجمهور نیکاراگوئه همچنین از استفاده ترامپ از نمادهای مذهبی انتقاد کرد و به انتشار تصویری از او بهعنوان «عیسی» در شبکه اجتماعیاش اشاره کرد.
اورتگا گفت: «مردم آمریکا و جهان، او را نه بهخاطر ادعاهایش درباره انجام معجزه و شفا، بلکه بهخاطر جانهایی که گرفته است، پاسخگو خواهند دانست.»
در ادامه این تنش دیپلماتیک، اورتگا تحریمهای اخیر ایالات متحده علیه دو پسرش را محکوم کرد و با انتقاد از واشنگتن گفت: «آنها دیگر حتی نامی برای اعمال تحریمها ندارند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان ماناگوآ و دولت آمریکا افزایش یافته و واشنگتن، دولت اورتگا را به حرکت بهسوی اقتدارگرایی متهم میکند.
