مایکل مور: ترامپ مجری هولوکاست علیه ایران است/ ارتش آمریکا سرپیچی کند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، مایکل مور فیلمساز مشهور آمریکایی، در سخنانی که آنلاین منتشر کرد، ترامپ را به دلیل تهدید ایران برای باز کردن تنگه هرمز و پایان دادن به درگیری شش هفته‌ای، «مجری هولوکاست» خواند و او را برای سخنانش مبنی بر این که در این ماجرا کل تمدن ایران از بین خواهد رفت، «تروریست» دانست.

وی با انتشار این سخنان در صفحه خود، گفت: آمریکا در طول هفت دهه گذشته، در امور داخلی ایران دخالت کرده و رهبران و رسانه‌های ما آنقدر احمق هستند که مدام می‌پرسند «چرا آنها از ما متنفرند؟» آنها از ما متنفر نیستند! ما هستیم که از آنها متنفریم!

وی افزود: ما آدم بدهای ماجرا هستیم! اگر تا حالا متوجه نشده بودید، حداقل دونالد ترامپ ماسک را برداشته و به شما نشان داده است که ما واقعاً چه جور آدم‌هایی هستیم!

مور همچنین آمریکا را به عنوان تنها ملتی که آنقدر بیمار و خشن است که از سلاح‌های هسته‌ای استفاده ‌کند، مورد انتقاد قرار داد و ایران را برای ایجاد یک قدرت جهانی متنوع، پیشبرد حقوق بشر و رهبری جهان در جبهه‌های مختلف ستایش کرد.

فیلمساز «فارنهایت ۹/۱۱» نوشت: ایران مهد یکی از بزرگترین تمدن‌هایی است که این سیاره تاکنون به خود دیده است و در حالی که اجداد ما در اروپا هنوز در حال کشف این بودند که چطور یک کلبه بسازند، ایرانیان خیلی جلوتر اولین اعلامیه حقوق بشر جهان را نوشته بودند، یک امپراتوری چندفرهنگی ساخته بودند که با مردمان فتح شده با عزت رفتار می‌کرد و ریاضیات و پزشکی‌ای داشتند که ما هزار سال بعد به آن رسیدیم. اینها هستند که جبر، پزشکی و حتی آهنگ تم سریال «بازی تاج و تخت» را به ما دادند و ایران برخی از بزرگترین فیلمسازان جهان را به جامعه داده است، در حالی که آمریکا از سال ۱۹۵۳ در حال دخالت و حمله به ایران بوده است.

مور همچنین از ارتش آمریکا خواست تا از دستورات «غیرقانونی» و «غیراخلاقی» کاخ سفید سرپیچی کند و از کنگره خواست تا پیت هگست وزیر جنگ را استیضاح کند و خواستار اجرای متمم ۲۵ قانون اساسی برای برکناری ترامپ از سمت خود شد.

وی با عصبانیت گفت: هیچ کس برای نجات ما نمی‌آید. ما باید خودمان این کار را انجام دهیم.

کارگردان برنده اسکار این سخنان را پیش از آن منتشر کرد که ترامپ خبر آتش‌بس دو هفته‌ای با ایران را بدهد.