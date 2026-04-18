به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر شنبه در بازدید از ادارهکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، از برنامهریزی برای رفع یکی از موانع مهم در مسیر خدمترسانی این مجموعه خبر داد.
وی با اشاره به ماهیت چندبعدی فعالیتهای پزشکی قانونی اظهار کرد: این مجموعه علاوه بر نقش اداری، در حوزههای اجرایی، قضایی و درمانی نیز فعالیت دارد و همین موضوع، حساسیت و سختی کار در آن را دوچندان کرده است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه گزارشهای این نهاد مبنای تصمیمگیری قضات است، افزود: دقت، صحت و سلامت گزارشها در پزشکی قانونی اهمیت بسیار بالایی دارد و کوچکترین خطا میتواند تبعات جدی به دنبال داشته باشد.
وی همچنین به شرایط خاص مراجعان این مجموعه اشاره کرد و گفت: اغلب مراجعهکنندگان با مشکلات جسمی یا در شرایط روحی دشوار حضور پیدا میکنند، بنابراین نحوه برخورد با آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حبیبی با قدردانی از خدمات کارکنان پزشکی قانونی در شرایط بحرانی و جنگها تصریح کرد: این مجموعه در سختترین شرایط نیز بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داده و نقش مهمی در مدیریت بحرانها ایفا کرده است.
وی در ادامه به مشکلات موجود در محل فعلی سالن تشریح و آزمایشگاه اشاره کرد و افزود: استقرار این بخشها در بافت مسکونی، مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده و جابهجایی آن به مکانی مناسبتر ضروری است.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: با توجه به تعیین محل جدید، روند انتقال این بخشها باید با سرعت انجام شود و موانع اداری و تأمین اعتبارات لازم در کوتاهترین زمان برطرف خواهد شد.
وی در پایان با تقدیر از تلاشهای کارکنان این مجموعه خاطرنشان کرد: فعالیت در پزشکی قانونی جلوهای از ایثارگری است و حمایت از این مجموعه برای ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم در اولویت قرار دارد.
