حفظ اشتغال واحدهای تولیدی اولویت کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه عصر یکشنبه با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد و مسائل واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، منوچهر حبیبی با تأکید بر اهمیت نقش تولید در پایداری اقتصادی استان اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی باید با جدیت دنبال شود تا روند تولید و اشتغال دچار اختلال نشود.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور، واحدهای تولیدی را خط مقدم جبهه اقتصادی دانست و افزود: مدیران دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی باید با هماهنگی بیشتر، مسیر فعالیت این واحدها را هموار کنند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه حفظ اشتغال و تداوم تولید از اولویتهای اصلی استان است، تصریح کرد: ضروری است واحدهای تولیدی فعال باقی بمانند و از ظرفیتهای موجود برای تقویت آنها استفاده شود.
وی همچنین بر لزوم شناسایی سریع واحدهای آسیبدیده از شرایط اخیر تأکید کرد و گفت: باید میزان خسارات وارد شده به این واحدها بهدقت ارزیابی شود تا حمایتهای لازم از طریق استان و در صورت نیاز در سطح ملی پیگیری شود.
حبیبی ادامه داد: برخی واحدها به دلیل مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه یا مسائل مرتبط با نیروی کار با چالش مواجه شدهاند که لازم است در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برای آنها تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل افزود: این مصوبات باید بهطور کامل در استان اجرا شود و در مواردی که چارچوبها مشخص است، نیازی به طرح مجدد موضوعات نیست.
استاندار کرمانشاه همچنین از دستگاههای مرتبط خواست در خصوص واحدهایی که امکان احیا دارند، پیش از هرگونه اقدام حقوقی، بررسیهای لازم را انجام دهند تا از تعطیلی آنها جلوگیری شود.
در ادامه این نشست، مشکلات چند واحد تولیدی از جمله پارس دانه، آرشام ممتاز غرب، تعاونی چهار فصل غرب، برنجان بتن زاگرس، مجتمع نیلوفر و واحد تولید نبات صحنه مطرح شد و استاندار برای رفع موانع آنها دستوراتی صادر کرد.
حبیبی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی، زمینه تقویت تولید و افزایش اشتغال در استان بیش از پیش فراهم شود.
