استاندار کرمانشاه بر توسعه مراکز سیار خونگیری تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیران و کارکنان انتقال خون استان، با قدردانی از تلاش‌های این مجموعه اظهار کرد: اقدامات ارزشمند شما به‌ویژه در سال گذشته و ایام جنگ، نقش مهمی در تأمین سلامت جامعه داشته است.

وی با اشاره به جایگاه انتقال خون در نظام سلامت افزود: این مجموعه یکی از ارکان اصلی حوزه سلامت محسوب می‌شود و همکاری نزدیک آن با دانشگاه علوم پزشکی نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به مردم دارد.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌ها باید بر پایه همکاری و درک متقابل باشد تا بتوان در شرایط مختلف بهترین خدمات را به شهروندان ارائه داد.

حبیبی با تأکید بر اهمیت عملکرد این مجموعه در شرایط بحرانی تصریح کرد: در زمان وقوع بحران‌ها، فعالیت حوزه سلامت نه‌تنها متوقف نمی‌شود بلکه با توان بیشتری ادامه پیدا می‌کند و این نشان‌دهنده اهمیت کار فعالان این حوزه است.

وی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها را فرهنگ‌سازی در زمینه اهدای خون دانست و گفت: آگاهی‌بخشی به مردم درباره اهمیت و فواید اهدای خون می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مشارکت عمومی داشته باشد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت تسهیل دسترسی مردم به مراکز خونگیری تأکید کرد و افزود: توسعه مراکز سیار و ایجاد پایگاه‌های جدید در شهرستان‌ها می‌تواند زمینه حضور بیشتر مردم در این اقدام انسانی را فراهم کند.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و تداوم همکاری‌ها، می‌توان خدمات حوزه انتقال خون در استان را بیش از پیش ارتقا داد.